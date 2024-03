Wassertürme in Mönchengladbach Die Säulen der Wasserversorgung

Sie sind Wahrzeichen, Landmarken, wichtige Knotenpunkte in der Wasserversorgung und waren Orientierungshilfen lange bevor es Navigationssysteme gab. Fünf Wassertürme stehen auf dem Mönchengladbacher Stadtgebiet, vier davon werden noch für die Wasserversorgung genutzt. Einst waren es sechs, aber im Januar 2012 wurde der längst baufällig gewordene Turm in Wickrath abgerissen. In seinem Buch erinnert der Autor Heinz-Gerd Wöstemeyer an das Bauwerk.