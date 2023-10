Gespräch mit Leah Floh „Holocaust-Überlebende leiden wieder an Albträumen“

Interview | Mönchengladbach · Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach spricht über Antisemitismus in der Stadt, rührende Solidarität, Opfer des Nahostkonflikts und das Gemeindeleben in Kriegszeiten.

22.10.2023, 05:30 Uhr

Leah Floh, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach, hat selbst viele Familienangehörige in Israel. Foto: Christoph Wegener

Frau Floh, seit 7. Oktober herrscht Krieg in Israel und dem Gazastreifen. Wie geht es Ihnen im Moment?