Bei der Tischler-Innung : Die Vogelhäusle-Bauer

Emilia und Amely haben die Sache mit dem Bohren und Zimmern prima im Griff. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hardterbroich-Pesch Auf Einladung der Tischler-Innung zimmern Schüler selbst Vogelhäuser und trainieren ihr Umweltbewusstsein. Ein Besuch in der Werkstatt.

Von Susanne Jordans

Für Canel steht fest: „Ich werde Schreiner.“ Der Viertklässler ist einer von 16 Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsgrundschule Hockstein. Sie sind zu Gast in der Lehrwerkstatt der Tischler-Innung am Platz der Republik. Dort fertigen sie Vogelhäuser an; nicht irgendwelche Häuser, sondern Wohlfühlplätze, die ganz unterschiedlich eingesetzt werden sollen: als Futterplätze, als Nistkästen für Höhlenbrüter wie Star und Kleiber oder als Halbhöhlen für Rotkehlchen, Hausrotschwanz oder Zaunkönig.

Alles unter Dach und Fach bei Olivia und Matilda. Foto: Bauch, Jana (jaba)

„Unsere Häuschen helfen Tieren bei Regen“, sagt Matilda, und überprüft, ob die Löcher in der Bodenplatte ordentlich eingebohrt sind: „Hier kann Wasser abtropfen, und das Haus bleibt trocken.“ Olivia ist es wichtig, dass die Vögel in den neuen Unterkünften sicher ihre Eier ablegen können. Deswegen achtet sie sorgsam darauf, dass beide Seiten mit der Hinterwand fest verschraubt sind. Johanna schleift behutsam sämtliche Kanten ihres Vogelhauses glatt: „Die Vögel sollen sich ja nicht verletzen, wenn sie in ihr Haus springen.“ Ausmessen, Markierungen setzen, Akkuschrauber anwerfen – innerhalb von nur drei Stunden haben die Kinder mit ihren eigenen Händen 16 nagelneue Vogelhäuser zusammengebaut, die sie stolz präsentieren.

Info Hineinschnuppern in den Beruf des Tischlers Nächster Termin Am 29. Oktober wiederholt die Tischler-Innung den Schüleraktionstag. Ablauf Nacheinander tischlern erst Schüler der zehnten Klasse der Gemeinschaftshauptschule Dohler Straße, gefolgt von Drittklässlern der Katholischen Grundschule Bell.

„Wir möchten mit unserer Aktion das Engagement der Kinder für den Naturschutz fördern und gleichzeitig Einblicke in unseren Ausbildungsberuf geben, bei dem der nachwachsende Rohstoff Holz nach wie vor im Mittelpunkt steht“, erklärt Dirk Classen von der Tischler-Innung. Gemeinsam mit Grundschullehrerin Anne Heck begleitet er die Arbeit der Schüler. Die Aktion „Der frühe Vogel“ findet bei Tischlern ganz Nordrhein-Westfalen statt. Unterstützt werden die Schülertage von der Natur- und Umweltschutzakademie NRW. Der nordrhein-westfälische Fachverband Tischler hatte alle Schulen zu den Aktionstagen eingeladen. Die Plätze waren landesweit sofort belegt.

„Wir haben bereits beschlossen, wo wir die Häuser gemeinsam aufhängen werden“, sagt Heck. „In unserem Schulgarten“, antwortet Bennet. „Dort, wo auch unsere drei Schulhasen leben“, ergänzt Matilda. Alle Häuschen finden wohl im Garten nicht Platz. Ein paar werden die Kinder deswegen im angrenzenden Wald befestigen. Engagement und Umweltbewusstsein der Kinder sind groß, und beides wird von der Schule stark gefördert.

Acht der 16 Schüler sind Umweltfüchse: Sie besuchen einmal pro Woche die Umwelt AG an ihrer Schule. Sie behandeln in der AG Themen wie Mülltrennung, lernen, wie viel Plastik pro Jahr in der Umwelt verschwindet und woraus Plastik überhaupt besteht; sie räumen den Schulhof auf und nehmen am Frühjahrsputz der Stadt teil. Sie pflanzen Blumenzwiebeln in ihrem Schulgarten und sehen sich nach dem Winter die Frühblüher an. Die Inhalte der Umwelt AG werden im regulären Schulunterricht thematisiert, damit alle Schüler auf demselben Wissensstand sind.

„Es ist schon erstaunlich, wie begeistert die Kinder waren, als sie von dem Angebot der Tischler-Innung hörten. Die Plätze waren direkt besetzt“, sagt Heck. Sich aktiv für die Natur einzusetzen und selbst etwas Greifbares schaffen: Bei den Schülern der Gemeinschaftsgrundschule Hockstein ist das Konzept der Aktion voll aufgegangen.