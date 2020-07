Kolumne : Die vier sparsamen Fünf

Mönchengladbach Vier Tage durchmachen kannte man bisher nur vom Ballermann, aber nach dessen Schließung hat die EU übernommen. Der Marathon-Gipfel von Brüssel lässt erahnen, warum die aktuelle Ratspräsidentin Angela Merkel nächstes Jahr den Schürrle machen will. Nicht wegen der bulgarische Kollege, der plötzlich mit heruntergelassener Mundschutz vor sie stand, sondern wegen der zermürbende Kampf um Kompromisse.

Wer sich jemals dadrauf einigen musste, welcher Belag auf eine Familienpizza drauf soll, der kann sich vorstellen, was es bedeutet, 27 Staats- und Regierungschefs unter ein Hut zu kriegen. Zumal es beim EU-Gipfel um mehr ging als um die Frage, ob Artischocken Gemüse oder Unkraut sind. Es ging dadrum, wer wieviel Geld als Corona-Hilfe bekommt. Selbst für die besonders krisendurchgeschüttelten südeuropäischen Länder gab es kein Blankoscheck, denn der Argwohn der Geberländer war groß. Obwohl Berlusconi gar nicht mehr im Amt ist, befürchten viele, dass in Italien die Millionen in dubiose Kanäle versickern. Andere wiederum unterstellen Spanien, dass sie ihre Finanzmisere selber schuld sind, weil sie der Sauftourismus, der nach Expertenmeinung von Willi Herren und Lorenz Büffel hauptverantwortlich fürs spanische Bruttosozialprodukt ist, verprellt haben. Am knauserigsten zeigten sich die „Sparsamen Vier“ Holland, Österreich, Dänemark, Schweden und Finnland, obwohl Rechnen offenbar gar nicht deren Stärke ist, denn auch nach mehrmaligem Durchzählen kommt man auf insgesamt fünf Geizhalsstaaten. Vor lauter Verrechnerei wäre fast untergegangen, dass die beiden Ostblock-Rebellen Morawiecki und Orban sich heftigst dagegen wehrten, EU-Zuschüsse an rechtsstaatliche Prinzipien zu knüpfen. Die beiden fanden es unfair, dass man extra die Meinungsfreiheit wieder einführen müsste, nur für ein paar lächerliche Milliarden für ein Brückenbauprojekt zu bekommen. Was soll das nur werden, wenn Mutti nicht mehr da ist, für aufzuräumen?