Sicherheitsmaßnahme in Mönchengladbach : Die Videokameras in der Altstadt bleiben an

Die Videokameras in der Altstadt bleiben an

Mönchengladbach Polizeipräsident Mathis Wiesselmann hat die polizeiliche Videobeobachtung in der Mönchengladbacher Altstadt mit Wirkung zum 1. September 2021 erneut um zwölf Monate verlängert.

Die Kameras bleiben also an – zumindest am Wochenende und an bestimmten Feiertagen.