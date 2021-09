Mönchengladbach Integration : Einbürgerung ist oft zu langsam

Rheydt Im Café Hannes sprach Karl Sasserath über die Not gut integrierter Migranten. Für seine Kritik an der Dauer der Einbürgerungsverfahren erhielt er Unterstützung von einem Unternehmer.

Eigentlich lautete das Thema des Montagsgesprächs im Begegnungszentrum Hannes „Soziale Not und konkrete Hilfen – wie können Menschen in Not menschenwürdig leben?“. Aber der Referent Karl Sasserath, ehemaliger langjähriger Leiter des Arbeitslosenzentrums Mönchengladbach, legte den Schwerpunkt auf die Situation der ausländischen Hilfesuchenden. Er forderte in vielen Bereichen eine Entbürokratisierung. Was er kritisierte: „Die Einbürgerungsstelle bei der Stadt ist nur mit einer Person besetzt.“