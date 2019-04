Wickrathberg : Die kleine Jüdin und Herr Vits

Das Gemälde die „Kleine Jüdin“ von Maria von Heider-Schweinitz war im ­Museum Giersch der Goethe-Universität ausgestellt. Foto: Museum Giersch der Goethe-Universität / in Besitz von Uwe Dettmar

Mönchengladbach In der Nacht zum 10. November 1938 hebt ein jüdisches Mädchen ihren Hund über die Gartenmauer zu den Nachbarn und flieht. ­­ Rund 70 Jahre später will ein Mann wissen, ob seine Vorfahren Juden verfolgt haben. Eine Spurensuche gegen das Vergessen.

Familie Zander will sich gerade zum Abendessen zusammensetzen, als der Hund zu bellen beginnt. Der Vater steigt auf den Speicher, will das Geschehen von oben beobachten. Nach wenigen Augenblicken kommt er „schreckensbleich“ zurück und sagt: „Schnell raus hier, die Synagoge wird angezündet!“ So beschreibt Hilde Sherman-Zander die Nacht der Novemberpogrome Jahre später in ihrem Buch. In der Eile vergisst die Familie den Hund. Das Mädchen rennt zurück und hebt ihn über die Mauer zu den Nachbarn, den Krings. Dann rennt sie die Dorfstraße in Wickrathberg hinunter, flüchtet mit ihrer Familie.

An jenem Tag wurden in wenigen Stunden etwa 1400 Synagogen im gesamten deutschen Reich angezündet und zerstört. Juden wurden gedemütigt, verletzt, ermordet. Wohnungen und Geschäfte wurden verwüstet, geplündert. Mehr als 30.000 von den damals noch rund 300.000 in Deutschland lebenden jüdischen Männern wurden innerhalb weniger Tage auf Polizeiwachen und in die Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau verschleppt.

Info Juden in Mönchengladbach Deportation Insgesamt wurden aus Mönchengladbach 774 Juden deportiert, 43 haben überlebt. Etwa 100 konnten emigrieren. 1941 wurden die ersten Juden aus Mönchengladbach, Rheydt und Wickrath nach Lodz, Riga, Theresienstadt und Izbica deportiert. Literatur Im Juli 2018 ist ein Buch der Geschichtswerkstatt Mönchengladbach erschienen: „Migration und Mönchengladbach – Menschen kommen, gehen und verändern die Stadt“, ISBN: 978-3-8375-1859-7

All diese Fakten schießen Jürgen Vits durch den Kopf, als er bei einem Besuch einer Kunstausstellung im Frankfurter Museum Giersch der Goethe-Universität vor einem Bild stehenbleibt. Es ist das Jahr 2010. Das Gemälde der Malerin Maria von Heider-Schweinitz trägt den Titel „Kleine Jüdin“ und zeigt eine junge Frau mit großen, dunklen und traurigen Augen, aufrecht sitzend, ihre Handgelenke liegen übereinander. Vits kann nicht wegsehen. Er starrt auf die Datierung: 10. November 1938. Die Nacht des Novemberpogroms.

Hilde Sherman-Zander fand mit ihrer Familie ein neues Zuhause in Jerusalem. Foto: Besitz: Jürgen Vits

Ihn berührt das Bild der Jüdin. Es lässt ihm keine Ruhe mehr. „Unweigerlich stellte ich mir die Frage, wie meine Familie in das Geschehen verwickelt war“, sagt der gebürtige Mönchengladbacher. Die Mutter seines Vaters ist auf einem Bauernhof in Wickrathberg aufgewachsen. Der Hof grenzte direkt an eine kleine Synagoge, die in der Pogromnacht vollständig zerstört wurde. Das ist alles, was Vits weiß. Über die Begleitumstände des Geschehens wurde in seiner Familie nie gesprochen.

Der 57-Jährige will das nicht einfach hinnehmen. Er startet eine Spurensuche im Internet und stößt dort auf Hilde Sherman-Zander. Die Jüdin wuchs in Wickrathberg auf. Über ihr Schicksal veröffentlichte sie ein Buch: „Zwischen Tag und Dunkel, Mädchenjahre im Ghetto“ (1984). Vits will das Buch kaufen, doch im Handel ist es nicht mehr verfügbar. In einem Frankfurter Antiquariat, in der Nähe seines heutigen Wohnorts, wird er schließlich fündig. Noch im Geschäft beginnt er zu lesen.

Das Buch erschien im Jahr 1984. Foto: Uhlstein-Verlag

1938. „Irgendetwas liegt in der Luft“, schreibt Sherman-Zander. Es ist Oktober und Kirmeszeit in Wickrathberg. Doch die fröhlich ausgelassene Stimmung schlägt um. In der Nacht fliegen zum ersten Mal Steine in die Fensterscheiben der Synagoge. Noch am selben Tag rettet die Familie die Thorarollen aus dem Gotteshaus, versteckt sie auf ihrem Speicher. Von hier aus kann man die Synagoge sehen. Und von hier oben beobachtetet Zander nur wenig später, wie ein Lehrer mit einer Schulklasse in die Synagoge geht, um dort alles weiter zu verwüsten. Sie nennt ihn „Lehrer V.“.

2010. Vits schlägt im Antiquariat das Buch zu. „Von der Beschreibung des Geschehens war ich völlig erschüttert und berührt“, sagt er. Wie viel haben seine Großeltern und Verwandten wohl von diesem Ereignis mitbekommen? Waren sie dabei? Immer wieder kommt ihm das Bild der kleinen Jüdin von dem Gemälde in den Kopf. Vits will mehr erfahren und findet über einen Nachricht der evangelischen Kirchengemeinde in Mönchengladbach heraus, dass Hilde Sherman-Zander noch lebt. Und zwar in Jerusalem. „Ich war erleichtert und aufgeregt und suchte den Kontakt zu ihr“, erzählt Vits. Vermittelt durch den Gladbacher Pfarrer Eckhard Goldberg schreibt er ihr schließlich eine E-Mail. „Selbstverständlich wollte ich keine Wunden aufreißen oder Gefühle verletzten“, sagt er. Und doch ist da dieser Drang zu wissen, wie und ob seine Familie in das Geschehen verwickelt war.

Nach einigen Wochen trifft Sherman-Zanders Antwort ein. Sie schreibt knapp: „Ich habe nur einen Vits gekannt. Der war Lehrer in der Schule und hieß Emil Vits.“ Es ist „Lehrer V.“ aus ihrem Buch. Vits ist geschockt. Schnell findet er jedoch heraus, dass er trotz des gleichen Namens keine verwandtschaftliche Beziehung zu diesem Mann hat. „Ich werde dies Frau Sherman unbedingt mitteilen müssen, damit unsere Korrespondenz nicht belastet wird“, denkt er.

Es entsteht ein reger schriftlicher Austausch. Ob sie vielleicht seine Großtante Hermine oder seinen Großonkel Fritz Krings gekannt habe? Und tatsächlich: „Der Nachbar Krings war ein netter Nachbar sowie seine Frau Hermine. Sie waren behilflich bis zum letzten Moment, da alles über die gemeinsame Hofmauer geschehen musste.“ Fritz Krings war Hundezüchter. Und in dem Moment der Flucht setzte ihm das kleine jüdische Mädchen ihren Hund über die Mauer in den Garten – aus Angst, auch er könnte verfolgt und umgebracht werden.

Vits ist berührt von der Geschichte, ihn durchströmen verschiedene Gefühle: Bewunderung für ihr präzises Erinnerungsvermögen an Begebenheiten vor über 70 Jahren. Freude über ihre Mitteilsamkeit. Dankbarkeit für den direkten Kontakt. Und Erleichterung darüber, dass seine Familie anscheinend nicht belastet ist.

„Ich habe meine ganze Familie verloren: drei Generationen, als hätten sie nie existiert. Es ist herrlich zu leben. Jeder neue Tag ist ein Geschenk“, schreibt Hilde Sherman-Zander im Nachwort ihres Buches.

Sie wird 1941 im Alter von 18 Jahren nach Lettland deportiert. Im Ghetto von Riga vegetiert sie ungefähr drei lange Jahre und kann durch schicksalhafte Umstände im April 1945 nach Schweden entkommen: „Sieben Monate verbrachte ich in Schweden, fünf davon in Kliniken und Hospitälern. Ich hatte Typhus, Ruhr, Bruch der Wirbelsäule, Nierenbeckenentzündung, Gelbsucht.“ Zuerst in Kolumbien und anschließend in Jerusalem findet sie eine neue Heimat und ihren Mann.

Wenige Monate nach dem letzten Austausch mit Vits stirbt Hilde Sherman-Zander am 11. März 2011 im Alter von 88 Jahren. Im Herbst 2013, anlässlich des 75. Jahrestages der Novemberpogrome, setzt sich Jürgen Vits dafür ein, dass der Verein für Heimat- und Denkmalpflege in Wickrathberg auf seiner Homepage an die Zerstörung der Synagoge erinnert. Am 10. März 2016 wird ein Stolperstein für Hilde Sherman-Zander in Wickrathberg verlegt.