Aktion in Mönchengladbach Die ersten Frühjahrsputzer waren schon aktiv

Die meisten Freiwilligen führen die Aktion im gesamten Stadtgebiet aber erst an diesem Samstag durch. Mit dabei ist unter anderem das Kinder- und Jugendzentrum Jukomm, das mit zehn Kindern am Hans-Jonas-Park sammeln wird. Der Männerverein St. Pius X. Uedding nimmt mit 22 Personen an der Aufräumaktion teil und wird sich im Gebiet der Ueddinger Straße aufhalten. Auch die Grünen möchten mitmachen: Während die Stadtteilgruppe West den Müll am Bahnhof Wickrath aufsammeln wird, kümmert sich die Stadtteilgruppe Ost um das Wäldchen am Ahrener Feld.Das Gymnasium Rheindahlen wird sich mit 50 Personen am Frühjahrsputz beteiligen. Mirco Phillipps hat vor, mit einer Gruppe von sechs bis acht Personen an der Aktion teilzunehmen. Sie wollen in der Donk Müll aufsammeln. Eveline Wallfass will mit ihrer Familie zwischen KBS und Landwehr aufräumen. „Ich benutze diesen Weg allmorgendlich zum Gassigehen und weiß daher, wie viel wilder Müll dort entsorgt wird“, schreibt sie.