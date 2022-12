Hilfe für Bedürftige in Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Tafel arbeitet am Limit

Um die Vereine in der Region zu unterstützen, hat die Volksbank Mönchengladbach an sechs Tafeln in ihrem Verbreitungsgebiet nun insgesamt 15.000 Euro gespendet. Franz Dierk Meurers, Vorstandsmitglied der Volksbank Mönchengladbach, konnte sich bei der Übergabe der Spende von der Dringlichkeit der Hilfe in Mönchengladbach überzeugen. „Diese lange Schlange vor der Ausgabe spricht eine deutliche Sprache“, sagt er. Die Volksbank werde in ihrem Engagement nicht nachlassen.