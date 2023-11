Spenden im Advent Mönchengladbacher Tafel sammelt Weihnachtspäckchen

Deshalb hofft Bartsch auch in diesem Jahr auf die Großzügigkeit der Mönchengladbacher. Wer ein oder mehrere Päckchen für die Aktion spenden möchte, kann sie von Montag, 27. November, bis Freitag, 8. Dezember, an folgenden Adressen abgeben: Reifen Völker (Breite Straße 114), Vital-Apothek (Bismarckstraße 29), NEW (Odenkirchener Straße 201), Bäckerei Held (Am Sternenfeld 63), TÜV Rheinland (Theodor-Heuss-Straße 93-94), Volskbank Mönchengladbach (Dammer Straße 136-138), Ambulanter Pflegedienst Daniel Noffer (Künkelstraße 61 oder An der Eickesmühle 35) sowie die Podologische Praxis Renate Camps (Broicher Straße 5).