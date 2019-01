Verkehrssicherheit in Mönchengladbach : Kim ist wieder da

Jugendsozialarbeiter Ben Bilstein (l.) und Polizeihauptkommissar Stefan Huppertz laden die beiden frisch bemalten Kims ein, um sie zur Beschriftung zu fahren. Foto: Helmut Michelis

Mönchengladbach Die Symbolfigur der Verkehrssicherheitsaktion „Kids in MG“ weist auf Kinder als Verkehrsteilnehmer hin.

Kim lebt! Dafür haben mit Pinsel und Farbe auch die Kinder der Gemeinde „Maria von den Aposteln“ in Neuwerk gesorgt. Zwei bunt bemalte Kim-Figuren wurden nun der Polizei übergeben, die sie beschriften lässt und an einer verkehrsreichen Straße im Stadtbezirk Ost aufstellen wird.

Kim war vor rund zwei Jahrzehnten die Symbolfigur der Verkehrssicherheitsaktion „Kids in MG“. Er sorgte unter anderem als mahnender Aufsteller an gefährlichen Straßen für die Warnung allzu forscher Autofahrer. Nach dem Ende der Aktion waren die schweren Metallfiguren in einen Abstellraum des Polizeipräsidiums an der Theodor-Heuss-Straße gewandert und schienen keine Verwendung mehr zu finden. Vor dem Umzug in den Neubau Krefelder Straße entdeckten die Polizeihauptkommissare Stefan Huppertz und Bernhard Cremer die 20 lebensgroßen Aufsteller, die langsam verrotteten. „Zu schade zum Entsorgen“, entschieden die beiden Beamten der Abteilung Verkehrsunfallprävention der Mönchengladbacher Polizei.

Info Sponsoren für weitere Figuren werden gesucht Weitere Sponsoren und Kooperationspartner werden gesucht. Wer einem alten Kim durch finanzielle Unterstützung oder Bemalung Leben einhauchen will, kann Hauptkommissar Huppertz über 02161 2924221 und 0173 6145181 oder unter StefanKurt.Huppertz@polizei.nrw.de erreichen.

„Kim hat damals dazu beigetragen, dass Mönchengladbach seinen traurigen Spitzenplatz bei Kinderunfällen in Nordrhein-Westfalen abgeben konnte. Jetzt wollen wir ihn wiederbeleben und durch das Aufstellen an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt eine allgemeine Verkehrsunfallprävention betreiben, erläutert Huppertz. Themenschwerpunkte seien die Hauptunfallursachen wie überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit, Ablenkung durch das Handy und Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung. Der Hauptkommissar sagt: „Hinzu kommt das jährlich wiederkehrende wichtige Thema in der ,dunklen‘ Jahreszeit, Sicherheit durch Sichtbarkeit.“



Ben Bilstein, der Sozialarbeiter in der Offenen und Mobilen Jugendarbeit in Bettrath, Neuwerk und Uedding, gewann seine Schützlinge als kreative Künstler und hofft nun, dass die zwei „renovierten“ Kims an der Engelblecker Straße zum Schutz der Bewohner des dortigen Altenheims und der Besucher des Jugendcafés auffällig platziert werden. „Ich beobachte, dass einerseits Autofahrer die Tempo-30-Schilder nicht beachten und andererseits Kinder und Jugendliche der drei benachbarten Schulen über die Engelblecker Straße laufen, ohne die Zebrastreifen zu nutzen und auf den Verkehr zu achten“, berichtete Bilstein den Beamten bei der Übergabe. „Da stehen mir angesichts manch kritischer Situation immer wieder die Haare zu Berge.“ Hier sollen die reaktivierten Kims helfen, Autofahrer zu mehr Rücksicht zu bewegen. In Neuwerk werden ihre noch leeren orangefarbenen Tafeln die Aufschriften „Langsam ist cool“ und „Fuß vom Gas“ erhalten.