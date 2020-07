Stadtteil in Mönchengladbachs Süden : Wo hakt’s, wo läuft’s in Wickrath?

Mönchengladbach Ein Redakteur der Rheinischen Post ist am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr in Wickrath unterwegs. Wer mit ihm über Stärken oder Schwächen des Stadtteils sprechen möchte, kann sich bis Dienstag melden.

Was an Wickrath schön ist und wo der Stadtteil Defizite hat, darüber wissen am besten die Wickrather Bescheid. Die Rheinische Post möchte es von den Menschen im Stadtteil erfahren und kommt am Mittwoch, 8. Juli, zu Besuch. Zwischen 14 und 17 Uhr ist ein Redakteur in Wickrath unterwegs.