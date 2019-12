Caritas und Stadtbibliothek : Pakt mit der Nachhaltigkeit

Angela Backes, Brigitte Behrendt, Wolfgang Funke, Christiane Droste-Zachowski, Frank Polixa (v.l.). Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Stadtbibliothek und der Caritasverband wurden ausgezeichnet.

Auf der ganzen Welt gibt es 2200 Fairtrade-Towns, Mönchengladbach gilt seit 2016 als Stadt des Fairen Handels. Am Mittwochvormittag zeichnete die Steuerungsgruppe, die für die Fairtrade-Town.-Kampagne in der Stadt zuständig ist, zwei ihrer lokalen Unterstützer aus. Insgesamt kommt die Kampagne so auf 24 teilnehmende Einrichtungen und Händler. Die Stadtbibliothek sowie der Caritasverband bekamen für ihr Engagement Urkunden überreicht.

„Waren sollten nicht nur einen Preis, sondern auch einen Wert haben“, sagt Wolfgang Funke, Sprecher der Steuerungsgruppe, in der Stadtbibliothek. Er sagt, fairer Konsum sei der erste Baustein, um Einfluss auf gerechte Produktionsbedingungen in fernen Ländern zu nehmen. Durch die Fairtrade-Towns soll so eine möglichst große Einbindung gesellschaftliche Gruppen und Vereine in das Thema fairer Handel und Nachhaltigkeit ermöglicht werden.

Um ihren Teil dazu beitragen zu können, entwickelten der Caritasverband Mönchengladbach und die Stadtbibliothek verschiedene Konzepte und führten Neuerungen in ihren Arbeitsalltag ein. Frank Polixa und Christiane Droste-Zachowski von der Caritas erklären, wie sie auch ihre Mitarbeiter einbeziehen. „Der erste Schritt für uns ist, dass wir nun fairgehandelten, regionalen Kaffee von Bernd Boddart beziehen“. Außerdem wurden die typischen roten Caritastaschen durch Baumwolltaschen in Naturtönen ersetzt. Für die Zukunft ist geplant, auch die Arbeitskleidung in Fairproduzierte auszutauschen.