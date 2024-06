Kolumne Mensch Gladbach Die Stadt zeigt Haltung gegen Extreme

Es war ein beeindruckendes Bild, das sich am Donnerstagabend in und vor der Hauptkirche am Rheydter Marktplatz bot: Massen an Menschen waren gekommen, saßen drinnen auf den Bänken oder verfolgten draußen auf der Leinwand, was drinnen geschah. Es war nichts Geringeres als eine Demonstration einer funktionierenden, couragierten Stadtgesellschaft, die für Demokratie und freiheitliche Werte einsteht.