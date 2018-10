Mönchengladbach: Die Stadt wartet auf die SMS-Zentrale

Mönchengladbach Für die Pläne eines SMS-Campus in Mönchengladbach erhielt Architekt Holger Hartmann von Experten bei der Expo Real in München viel Anerkennung. Mittelfristig werde es aber keinen Umzug geben, betont der Konzern.

Es war zumindest keine Absage, die Burkhard Dahmen, Chef des Anlagen- und Maschinenbauers SMS Group, am Mittwoch aussprach. Mittelfristig werde das Unternehmen nicht von Düsseldorf nach Mönchengladbach umziehen, sagte Dahmen am Rande der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf und präzisierte, damit meine er einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Der Umzug, auf den die Stadt Mönchengladbach hofft, ist also erstmal nur aufgeschoben. Und hängt von der künftigen Entwicklung in der Stahlbranche ab, deren Krise auch SMS in den vergangenen Jahren so zugesetzt hat und dafür sorgte, dass das Unternehmen auch in Mönchengladbach Stellen abbaut. Die Ankündigung, den Neubau einer gigantischen Zentrale weiter vorantreiben zu wollen, wäre inmitten eines laufenden Stellenabbaus (wenn auch ohne betriebsbedingte Kündigungen) nicht sehr geschickt platziert. Im vergangenen Jahr hatte Dahmen erklärt, der Umzug werde erst dann ein Thema, wenn sich das Jahresergebnis wieder deutlich verbessert habe und man den Umzug aus dem Cashflow, also mit vorhandenen liquiden Mitteln, bezahlen könne.