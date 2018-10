Mönchengladbach: Die Stadt der schönen Tiere

Mönchengladbach Mönchengladbach kann sich mit einigen Titeln schmücken – dieses Jahr kamen zwei besondere hinzu: Sowohl die schönste Katze als auch der schönste Hund wohnen hier. Das haben Abstimmungen bei RP Online ergeben.

Meerschweinchen oder Papagei, Goldfisch oder Chinchilla, Hund oder Katze – es gibt viele Arten von Haustieren. Sie sind treue Begleiter des Menschen. Und manche sind auch richtig schön. Und Mönchengladbach ist offenbar die Stadt, in der die schönsten Tiere wohnen. Zwei Wettbewerbe hat die Rheinische Post in den vergangenen zwei Monaten durchgeführt, hat im Sommer anlässlich des Weltkatzentages und vor einigen Tagen zum Welthundetag die Leser auf ihrem Internetportal RP Online dazu aufgerufen, Fotos ihrer Vierbeiner einzusenden oder beim Voting abzustimmen. Beide Male ging der erste Platz nach Mönchengladbach.

Seit mehr als sieben Jahren wohnt He-Man bei dem 39-Jährigen und dessen Freundin. „He-Man wurde in Italien auf der Straße ausgesetzt“, sagt Lousberg. Er habe davon erfahren und beschlossen, den damals vier Monate alten Welpen aufzunehmen. „Ich habe mich direkt in ihn verliebt, als ich ihn am Flughafen sah.“ Die Rasse ist unklar: „Er hat Ähnlichkeit mit Labrador, Schäferhund, aber auch Podenco.“ Den Namen hat He-Man vom Hauptcharakter der Action-Figuren-Serie „Masters of the Universe“ aus den 1980er Jahren. Auf Action steht He-Man auch, sobald er draußen ist. Er spielt gerne mit Stöcken und Bällen.