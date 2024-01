Winter in Mönchengladbach Die Sonne ist da!

In kaum einem Landstrich in Deutschland wird nasskaltes Wetter von der Natur so zelebriert wie am Niederrhein. Wochenlang hingen graue Wolken in unterschiedlicher Intensität über der Stadt und tauchte alles in einen Nebel. Dazu kam der Regen, der die Böden sättigte und bei jedem Spaziergang durch Volksgarten und Stadtwald unter den Schuhsohlen ein schmatzendes Geräusch hervorrief.