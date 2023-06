Abkühlung an heißen Tagen Das sind Mönchengladbachs Wasserspielplätze

Bunter Garten Etwas Besseres als einen Ausflug zum Wasserspielplatz zu unternehmen, gibt es momentan nicht, sagt eine Tagesmutter im Bunten Garten und blickt in die Sonne, die an diesem Freitagmorgen schon sehr kräftig scheint. Deshalb kommt sie momentan häufiger an den Vormittagen mit ihren fünf kleinen Schützlingen zu der Matschanlage. „Hier können sich die Kinder wirklich lang beschäftigen, und alle haben Spaß“, sagt sie. Ein paar Sandsachen hat sie in einer großen Tüte dabei, alles andere ist vor Ort vorhanden: Sand und Wasser und sogar etwas Schatten. Die Ersten pumpen schon kräftig, die anderen halten ihre Hände ins kühle Nass oder werfen Sand in das Becken am Ende. „Voll wird es hier meist erst am Nachmittag“, sagt die Tagesmutter, die die kleine, aber feine Anlage am Rand des Bunten Gartens an der Bettrather Straße neben dem „normalen“ Spielplatz sehr schätzt. Alles funktioniere, und es sei sauber.