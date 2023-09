Denkanstoß Die schönen Momente genießen lernen

Die kleine Maus Frederick stört sich nicht daran, dass die anderen Mäuse das vermeintlich Wichtigere tun: Sie sammeln Nüsse und Körner; Frederick aber mahnt, dass sie auch die anderen Dinge als Erinnerungen und Stärkung brauchen, um gut durch den Winter zu kommen. Dass die anderen es später zu schätzen wissen, wenn er sie mit seinen mental aufgesammelten Sonnenstrahlen wärmen kann, mit Geschichten aus dem Sommer. Und so geht es uns ja auch: Wir leben in der Gegenwart, planen meist schon zwei Schritte voraus in die Zukunft, zehren aber von Erlebnissen und Erinnerungen an zurückliegende Tage. Das fällt uns besonders auf, wenn wir an liebe Menschen denken, die wir in den Tod verloren haben.