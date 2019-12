Zeppeline, Ringtonnen und das neue Rathaus - in Mönchengladbach gab es 2019 so manchen Aufreger. Aber auch schöne Schlagzeilen, etwa als eine Fünfjährige ihr Elternhaus vor einem Brand rettete.

E-Scooter von NEW lassen auf sich warten Darf ein Unternehmen mit kommunaler Beteiligung an der Entwicklung und Produktion eines Elektromobils für ein Leihsystem beteiligt sein? Und muss vor dem Kauf dieser Anteile der Stadtrat beteiligt werden? Um diese Fragen ging es in diesem Jahr in fast jeder Ratssitzung. Die Linke hatte den Vorgang im Herbst 2018 zur Prüfung an die Bezirksregierung gegeben, die hatte mehrfach deutliche Signale gegeben, dass dies nicht rechtmäßig sei. Sie wurden nicht gehört. Jetzt muss die NEW AG ihre Anteile wieder verkaufen, was offenbar schwer ist. Jetzt übernimmt Mitgesellschafter Innogy die Anteile, der Millionen-Verlust ist erst einmal vom Tisch.