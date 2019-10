Zehn Jahre Schaffrath Stiftung : Feiern mit Booster und Gutes tun

Booster spielt am 9. November in der alten Reithalle auf dem Schaffrath-Gelände an der Theodor-Heuss-Straße. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Die Band tritt zum zehnjährigen Bestehen der Schaffrath Stiftung auf.

Die Schaffrath Stiftung wird zehn Jahre alt und feiert das mit einem großen Booster-Konzert. Am 9. November tritt die Coverband zu einem ganz besonderen Heimspiel an: In der alten Reithalle auf dem Schaffrath-Gelände an der Theodor-Heuss-Straße gibt es einen typischen Booster-Party-Abend mit jeder Menge Hits – und als Zugabe einen guten Zweck. Denn Veranstalter des Abends ist die Schaffrath Stiftung für Soziales. Fünf Euro von jeder Eintrittskarte gehen an die Stiftung und kommen damit unmittelbar Notleidenden in der Region zugute. Mit dem Konzert feiert die Stiftung ihren zehnten Geburtstag. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die Schaffrath Stiftung für Soziales 90 Projekte mit rund 430.000 Euro unterstützt. Das Geld des Unternehmer-Ehepaars Renate und Friedhelm Schaffrath geht ohne jeden Umweg an Menschen in Not.