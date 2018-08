Mönchengladbach: Die Rückkehr aus dem Urlaub nach Hause

Denkanstoß : Zuhause ist es auch ganz nett

Urlaub wie hier am Strand schön und gut, aber irgendwann freut man sich doch wieder auf die Heimat, findet unsere Autorin. Foto: Jacob Wackerhausen/iStock

Mönchengladbach Unsere Autorin macht sich Gedanken über den Urlaub und die Rückkehr nach Hause.

Von Martina Wasserloos-Strunk

Ferien haben – das ist doch was Schönes. Und wegfahren dürfen auch. Egal wohin die Reise geht: mal was anderes sehen und andere Luft riechen ohne Handy das Haus verlassen und einfach nicht erreichbar sein – hach… wie schön.

Dabei ist es jedes Jahr das Gleiche: Erstmal muss man sich dran gewöhnen. So aus dem Arbeitsalltag raus und ganz ungeschützt dem Müßiggang ausgeliefert – das muss man erstmal hinkriegen. Geht aber. Es ist ein bisschen wie kalter Entzug, aber es geht. Wenn man morgens nicht mehr zur gewohnten Zeit, sondern ruhig mal ein Stündchen später aufwacht, dann hat man es geschafft. Man ist in den Ferien angekommen.

Und dann beginnen die wunderbaren Zeiten, in denen man über Dinge nachdenkt, die einen ansonsten niemals bewegen würden. Warum der Wein gerade hier so wunderbar schmeckt, warum die Wolken immer in die eine und selten in die andere Richtung ziehen. Und wieso die Sonnenblumen immer nach hinten gucken und ob das damit zu tun hat, dass das Samenkorn verkehrt herum in die Erde gekommen ist. Und warum man nicht einfach alles verkloppt und immer hier lebt. Man kann große Pläne schmieden: wie man das Museum besucht, das man immer schon mal besuchen wollte. Und dann kann man es einfach lassen und sich in den Liegestuhl legen und ein Eis essen. Oder man guckt in den Korb der mitgereisten Bücher – alles gute Literatur – und liest dann Jerry Cotton. Oder man plant, endlich einmal die Konzertreihe im Nachbarort zu besuchen und dann geht man doch lieber nochmal im See baden.

Irgendwann beginnt die Zeit, in der man darüber nachdenkt, was man mit der neu gewonnen Unabhängigkeit tut, wenn man wieder zuhause ist. Die Arbeitszeiten ändern, abends keine Termine mehr machen und am Samstag grundsätzlich nicht arbeiten. Ja und endlich mal die liebe Tante Herta besuchen, die man immer vertröstet hat. Man beschließt, ein paar ganz neue Rezepte auszuprobieren und dafür natürlich die Spezialpfanne anzuschaffen, auf die man schon lange ein Auge geworfen hatte. Briefe will man schreiben – weil das doch viel schöner ist als SMS und WhatsApp. Und Zeit wird man haben – zum Musik hören und einfach für schöne Dinge. Ach ja, und natürlich müsste irgendwann mal die Küche gestrichen werden. Und man wird etwas für die Gesundheit tun. Fahrrad fahren. Oder wandern. Oder beides. Auf jeden Fall steht eins fest: Nie, nie wieder wird man so in den Trott geraten, wie vor dem Urlaub.

Aber so ganz allmählich ändert sich auch das wieder. Nach einiger Zeit hat man dann doch genug von Spaghetti und Frutti di Mare. Der wunderbare Wein ist zwar lecker, aber so ein schönes Pils fehlt eben doch. Am besten mit einem schönen Pott Erbsensuppe und einer Scheibe Schwarzbrot (natürlich: mit dick Butter drauf!). Und die wunderbare Aussicht aus dem Schlafzimmerfenster der Ferienwohnung: schön und gut, aber was ist die gegen eine herrliche niederrheinische Regenpfütze, in der sich der weite Himmel spiegelt? (Oder ein Schlagloch!?) Will sagen: Urlaub haben, verreisen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen ist das eine. Das andere ist – zuhause ist es auch ganz nett.