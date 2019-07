Gastbeitrag Die Herren von Rheydt (1) : Die Ritter von Rheydt und ihre stolze Burg

Dieses prächtige Bild vom Aufmarsch der Ritter zum Nachtturnier wird sich den Mittelalter-Fans auch in diesem Jahr bieten. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Das Rheydter Schloss, das vom 9. bis 11. August wieder Schauplatz für das Ritterfest ist, hat eine bewegte Geschichte.

Von Hans-Peter Hütter

Mittelalter-Themen sind beliebt: Ein Beleg dafür ist das in jedem Jahr gut besuchte Ritterfest auf Schloss Rheydt. Das Gebäude als Kulisse des Festes stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die Zeit der Ritter war zu dieser Zeit vorbei. Von der Burg Rheydt selbst gibt es keine sichtbaren Spuren mehr.

Die Rheydter Ritter, wer waren sie? Bereits im Jahr 1180 wird eine Rheydter Burg erwähnt. Wenige Baureste lassen auf eine hölzerne Turmhügelburg schließen, eine Motte, mit breitem Wassergraben umgeben. Sie wurde im 11. Jahrhundert errichtet. Mitte des 13. Jahrhunderts gelangt die Burg an Gerhard von Heppendorf, dem Edelvogt von Köln, dessen Stellung zu den wichtigsten Ämtern im Erzstift zählte. Er übergibt die Burg an seinen zweitgeborenen Sohn Wilhelm. Dieser nennt sich 1263 Ritter von Rheydt. Mit seinem Bruder fällt er im Jahre 1269 in einer Kölner Straßenschlacht. Nachfolger Wilhelms wird sein Neffe Rutger, der als Stammvater der Dynastie Heppendorf-Rheydt gilt. Seine Nachfahren bezeichnen sich als Ritter und Herren von Rheydt. Ihr Wappen ist ein Schild mit fünf roten Balken auf goldenem Grund. Der Turnierkragen mit fünf Zacken symbolisiert die Rheydter Nebenlinie des Geschlechts.

Info Die Ahnenreihe und das Ritterfest im August Die Herren von Rheydt beginnen ihre Ahnenreihe mit Wilhelm von Rheydt, der 1269 starb. Ihm folgte Rutger, der nach der Schlacht von Worringen die erste steinerne Burg bauen ließ. Öffnungszeiten des Ritterfestes am Schloss Rheydt: Freitag, 9. August, 18 bis 24 Uhr; Samstag, 10. August, 11 bis 24 Uhr; Sonntag, 11. August, 11 bis 18.30 Uhr.

Was wissen wir von ihrer Burg? Rutger von Rheydt zieht sich nach der Schlacht bei Worringen (1288), welche die Vorherrschaft des Erzbischofs am Niederrhein beendet, aus Köln zurück und beginnt mit dem Bau einer steinernen Burg. Bei der Schlosssanierung „Rettet Schloss Rheydt“ konnte Anfang der 1990er Jahre am Haupthaus ein Teil der Grundmauern eines quadratischen Turms aus Ziegelstein freigelegt werden. Der Turm hatte die Grundmaße von 12x12 Meter und eine Mauerstärke von über zwei Metern. Mitte des 14. Jahrhunderts wird der Turm durch Wehrmauern und drei Halbrundtürmen ergänzt, so dass eine kompakte Anlage entsteht.

Johann II. verstärkt die Anlage mit Vorburgen und weiteren Mauern. In seinem Lehnsbrief (1388) werden eine Hauptburg, Vorburgen mit Türmen, Mauern und Gräben sowie weitere Befestigungen genannt. Die Rheydter Burg erlangt im 15. Jahrhundert Ausmaße, wie sie noch heute bestehen. Dies wird durch Ausführungen der Lütticher Chronik deutlich. Sie beschreibt die Burg als stark umwallte und dreimal umwässerte Festung, die viele starke Türme und Bollwerke habe.

Burg und Herrschaft Mit dem Besitz der Burg konnten die Heppendorfer auch die Herrschaft Rheydt für sich erlangen. Das herrschaftliche Gebiet umfasste die Nachbarschaften Heyden, Wateler (Pongs), Bonnenbroich, Elschenbroich, Geneiken sowie das Dorf Rheydt. Am Ende des 13. Jahrhunderts geht die Lehnshoheit der Rheydter an die Grafen von Jülich über. Rheydt bleibt eine selbstständige Jülicher Unterherrschaft mit eigener Gerichtsbarkeit.

Der Kampf um den Erhalt der Herrschaft Bis Mitte des 14. Jahrhunderts verlief die Beziehung zwischen den Herren von Rheydt und den Lehnsherren von Jülich ungestört. Dies änderte sich, als Herzog Wilhelm von Jülich versuchte, die Rechte der Ritterschaft zu beschneiden und die selbständigen Unterherrschaften aufzulösen. Die Burg Gripekoven bei Rheindalen, ein Erbe der Ehefrau Johanns I., lässt er 1354 mit Hilfe des Landfriedensbundes ohne Entschädigung schleifen. Als Johann im Jahre 1371 in der Schlacht bei Baesweiler fällt, hinterlässt er seiner dritten Ehefrau Ricarda von Reiferscheid einen unmündigen Knaben. Fünfzehn Jahre später bittet dieser den Herzog, ihn wie seinen Vater mit der Burg und Herrschaft Rheydt zu belehnen. Dieser verweigert seinen Anspruch und behauptet, Rheydt gehöre zu seinem Jülicher Amt Grevenbroich.

Empört erklärt Johann II. im Jahre 1386 gemeinsam mit seinen Verwandten Reinhard von Reiferscheid, Walram von Merode und Godart von Drachenfels dem Jülicher Herzog die Fehde. Er fordert ihn auf, er solle sein Erblehen anerkennen und zudem noch offene Zahlungen aus dem Verkauf eines Teils von Rheindalen begleichen. Im Auftrag des Herzogs versuchen die Jülicher Amtsleute der Stadt Gladbach, Johann vor den Toren der Burg gefangen zu nehmen. Als dieses misslingt und er mit Not entkommen kann, brechen sie ihm die Brücken vor Burg Rheydt ab. Johanns Amtmann wird in einen Gladbacher Kerker gesteckt und in Ketten gelegt. Die Fehde führt in der Rheydter Herrschaft zu erheblichen Verwüstungen. Johann hatte es wohl seinen mächtigen Verwandten zu verdanken, dass der Herzog zum Einlenken bewegt werden konnte. Ein Jahr später kommt es zur Versöhnung und Wiedereinsetzung seiner Rechte.

Die Stellung der Burg Johann II. hatte aus diesem Streitfall gelernt. In den Folgejahren verstärkt er die Burg und rüstet sie mit modernen Feuerwaffen aus, um seinen Souveränitätsanspruch zu demonstrieren. Die äußerst wehrhafte Burg erweckt jedoch Misstrauen bei den benachbarten Landesherren und der Stadt Köln.

Der Erzbischof von Köln vereinbart mit Johann, ihm gegen Zahlungen die Burg im Konfliktfall zu öffnen und lässt sich von Johann versichern, dass er nichts Feindliches von seiner Burg aus gegen das Erzstift unternimmt. Auch die Stadt Köln und der Graf Adolf von Kleve begehren ein Öffnungsabkommen. In den Ruf eines Raubschlosses geriet sie durch Johanns streitbaren Sohn Gerhard II., der die Stärke der Burg nutzte, um seine Fehden mit den benachbarten Landesherren und Städten auszutragen.