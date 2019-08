Veranstaltungsort in Mönchengladbach verkauft : Die Red Box im Nordpark hat einen neuen Eigentümer

Mönchengladbach Die Entwicklungsgesellschaft der Stadt hat die Halle an den bisherigen Pächter Michael Hilgers verkauft. Geplant ist ein Programm mit vielen Highlights.

Die Red Box ist verkauft. Gestern wurde bekannt, dass die EWMG, die Entwicklungsgesellschaft der Stadt, die Red Box an den bisherigen Pächter, die Hockeypark Betriebs GmbH & C. KG, veräußert hat. „Für uns stellte sich die Frage: Machen wir es richtig oder gar nicht“, sagte der neue Eigentümer Michael Hilgers, dem die Red Box nun gemeinsam mit Christoph Zumfeld gehört. „Es waren alles in allem sehr langwierige und zähe Verhandlungen, aber wir haben einen guten Konsens gefunden“, sagte der Betrieber des benachbarten Sparkassenparks. Denn tatsächlich mache es nur als Eigentümer Sinn, die notwendigen Investitionen vorzunehmen, etwa in Brand- und Schallschutz.