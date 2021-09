Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Das ist die Prognose um das Direktmandat

Mönchengladbach Zwei Wochen vor dem Wahltermin legen sich die Wahlportale im Internet nicht auf einen Sieger für das Direktmandat in Mönchengladbach fest. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es künftig drei Gladbacher Abgeordnete geben wird im Bundestag.

Die Prognose ist nicht allzu gewagt angesichts der Wahlhistorie in Mönchengladbach . Und doch bietet sie Raum für Interpretationen: Nach Analyse des Portals „election.de“ ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings der Favorit bei der Wahl des Direktmandates für die Stadt am 26. September. Das waren CDU-Politiker in Mönchengladbach fast immer seit Bestehen der Bundesrepublik, auch Krings hat das Direktmandat bereits fünf Mal seit 2002 geholt. Aber durch ist das Rennen für Krings gegen seine aussichtsreichsten Herausforderer Gülistan Yüksel (SPD) und Kathrin Henneberger (Grüne) noch nicht. „Election.de“ bezeichnet den Wahlsieg Krings’ bei den Erststimmen nicht als sicher, sondern als wahrscheinlich.

Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU den Wahlkreis am 26. September gewinnt, laut „election.de“ bei 76 Prozent. Ein SPD-Sieg wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 24 Prozent angegeben. In diese Prognose fließen langfristige Wählerpotenziale und die Kandidaturen in den Wahlkreisen ebenso wie aktuelle demoskopische Trends, sowie das voraussichtliche Stimmen-Splitting mit ein. Auch das Portal „wahlkreisprognose.de“ sieht Krings vorne, aber nur mit einem sehr knappen Vorsprung, sodass auch dieses Portal noch keine Entscheidung sieht. Die Direktkandidaten der anderen Parteien (es kandidieren insgesamt neun Bewerber) sind in den Voraussagen praktisch chancenlos.