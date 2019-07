Essen/Mönchengladbach : Vermisster arbeitete in Gladbach

Benson W. hat am 29. Juni in Gladbach gearbeitet. Foto: Polizei

Essen/Mönchengladbach Der Mann wurde am 29. Juni letztmalig gesehen. Er hat bei Geld bei sich und ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei in Essen bittet um Hinweise.

Die Polizei in Essen sucht den 34-jährigen Benson W.. Der Mann arbeitete am Samstag, 29. Juni, in einer Firma in Mönchengladbach. Anschließend besuchte er seine Verwandtschaft in Mettmann. Dort wurde er gegen 14 Uhr letztmalig gesehen. Der 34-Jährige wohnt mit seiner Familie in Essen-Kettwig. Nachdem er dort auch nach Tagen nicht mehr auftauchte, informierte die Familie die Polizei. Dass er sich nicht meldet, sei für den vermissten Mann ein absolut untypisches Verhalten.