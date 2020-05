Im nächsten Jahr spielen sie in Mönchengladbach in der Red Box : Die Plexiphones im 17. Himmel

Im nächsten Jahr spielen sie in Mönchengladbach in der Red Box

Mönchengladbach Die Alternativ-Popband aus Mönchengladbach spielt am 7. Mai 2021 zusammen mit Heaven 17 und microClocks in der Red Box. Der letzte Auftritt der Gruppe war bereits Ende des vergangenen Jahres.

Die Fans der Plexiphones müssen zwar noch gut ein Jahr auf das Ereignis warten, für die Band um Sänger Wolfgang Kemmerling ist die Nachricht aber bereits jetzt ein Knaller: Die Alternativ-Popband aus Mönchengladbach wurde von Veranstalter Michael Hilgers eingeladen, am 7. Mai 2021 zusammen mit Heaven 17 und microClocks in der RED Box zu performen. Nach Konzerten mit Top-Stars wie ZZ-Top und Alphaville ein weiteres Highlight ihrer Bandgeschichte.

Das Sextett hat seit Monaten einen bemerkenswerten Lauf. Zwanzig Wochen in Folge stand das aktuelle Album „Break In The Clouds“ hoch in Deutschlands wichtigsten Trendbarometern der Indie-Szene wie Deutsche Alternative Charts beziehungsweise Native25-Album-Charts. Ganz zu schweigen von dem enormen Airplay der Songs rund um den Globus.