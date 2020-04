Rezept-Tipps von Mönchengladbacher Gastronomen : Die Pasta für die Osterfeiertage

Domenico Sepe, Inhaber des Restaurants Michelangelo, nutzt die Zeit, um einiges zu modernisieren. Für unsere Leser hat er ein Pasta-Rezept für das Osterfest. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Restaurants sind geschlossen, einige Gastronomen verraten für unsere Leser ein Rezept. Heute: Michelangelo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Jordans

Das Restaurant Michelangelo ist geschlossen. Inhaber Domenico Sepe verrät, was er mit seiner freien Zeit macht und wie es seinen Verwandten in Italien geht.

Herr Sepe, was machen Sie, während Ihr Restaurant geschlossen bleiben muss?

Sepe Ich nutze die Schließung, um Dinge im Restaurant zu erneuern, die während des normalen Betriebs nicht machbar sind. Die Fußbodenfliesen in der Küche und in den Toiletten werden erneuert. Daher biete ich auch keinen Lieferdienst für Speisen an, mein Weinkeller ist jedoch noch gut gefüllt. Sollte Bedarf bestehen, liefere ich gerne Wein nach Hause.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie, und was passiert gerade mit ihnen?

Sepe Wir haben vier Mitarbeiter in Kurzarbeit und zwei Auszubildende, die nicht unter die Kurzarbeiterregelung fallen. Minijobber habe ich entlassen müssen.

Haben Sie denn selbst ein bisschen freie Zeit? Wann erwarten Sie, Ihr Restaurant wieder öffnen zu können?

Sepe Freie Zeit habe ich aufgrund der Renovierungsarbeiten nicht zu viel, ich nutze aber das schöne Wetter für regelmäßige Spaziergänge mit meiner Frau und den Hunden. Aber ich vermisse meine Gäste und bin froh, wenn ich alle gesund und munter wiedersehe. Eine Wiedereröffnung erwarte ich frühestens im Mai.

Woher aus Italien stammen Sie, und wie ist die Situation dort? Haben Sie Familie vor Ort, die von der Corona-Pandemie betroffen ist?

Sepe Ich stamme aus einem kleinen Ort in Süditalien, zwischen Neapel und der Amalfi-Küste gelegen. Mein Bruder lebt mit seiner Familie dort. Die Ausgangssperre dauert jetzt fast einen Monat und ist sehr streng, man darf nur allein aus dem Haus und auch nur, wenn man einen Grund dafür hat. Es gibt in Süditalien noch sehr wenige Infizierte. Meine Familie und gemeinsame Freunde sind alle Gott sei Dank noch gesund. Im Krankheitsfall ist die Gesundheitsversorgung nicht so gut wie in Deutschland. Es gibt wenige Krankenhäuser, und die meisten sind schlecht ausgestattet. Die finanzielle Situation ist bei vielen Menschen sehr angespannt, da es kaum Hilfe vom Staat gibt und die Arbeitslosigkeit schon vor der Krise sehr hoch war. Die Menschen haben wenige Rücklagen, viele leben vom Tourismus an der Küste und auf den Inseln. Dieser ist jetzt auch völlig zum Erliegen gekommen, sonst hat die Saison immer zu Ostern begonnen.

Dieses Gericht empfiehlt Domenico Sepe den RP-Lesern, die sich an Ostern eine kleine Freude machen möchten:

Tagliatelle mit Spargel

Zutaten für 2 Personen:

180 g Tagliatelle (oder andere Nudeln)

500 g weißer Spargel

150 g Kirschtomaten

2 Schalotten

2 EL Olivenöl Extra Vergine

60 g Butter

1 EL gehackte Petersilie

2 EL geriebener Parmesan

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Den Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. In wenig kochendem Salzwasser etwa 4 Minuten zugedeckt dünsten, abgießen und kurz unter fließendes kaltes Wasser halten. Spargel in etwa 3 Zentimeter lange Stücke schneiden, Schalotte schälen und fein würfeln, Kirschtomaten halbieren. Das Olivenöl und die Hälfte der Butter in einer hohen Pfanne erhitzen. Schalotte und Kirschtomaten kurz dünsten, Spargel hinzugeben und 1-2 Minuten weiterbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bissfest (al dente) garen. Abgießen und zu dem Spargel in die Pfanne geben. Restliche Butter, Parmesan und Petersilie hinzufügen und unter ständigem Rühren 1-2 Minuten fertiggaren.

Wer möchte, kann das Ganze mit in Stücke gezupftem Parmaschinken garnieren.

Buon appetito! Dazu passt Pinot Blanco – Weißburgunder.

Ristorante Michelangelo, Lüpertzender Straße 133, Mönchengladbach, Mail: info@michelangelo-mg.de, Telefon: 0157 32074959.