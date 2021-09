Kultur in Mönchengladbach : Süddeutsche Orgel mit kernigem Klang

INfo

St. Laurentius In Odenkirchen gibt es in der Pfarrkirche am Sonntag, 12. September, 16 Uhr, ein Konzert: „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns. In 14 musikalischen Einheiten beschreibt er Eigenschaften von Elefant, Löwe, Schildkröten und Hühnern. Ein humoristischer Zoobummel aus Walzer, Marsch, Etüde, Scherzo, Rondo und Romanze. An der Rensch-Orgel: Stephanie Borkenfeld-Müllers. Die Texte werden von Gero M.J. Müllers gelesen. Der Eintritt ist frei. Die Spende geht an die Opfer der Flutkatastrophe. Das Konzert wird per Video auf eine Leinwand in den Kirchenraum übertragen.

St. Helena In Rheindahlen ist eine Orgeltour durch die Kirchen der Pfarrei geplant: Samstag, 11. September, 16 Uhr, Kapelle St. Johannes, Gerkerath; 18.30 Uhr, Pfarrkirche St. Helena, Rheindahlen; Sonntag, 12. September, 10 Uhr, Kapelle St. Rochus, Mennrath; Sonntag, 12 Uhr, Grabeskirche St. Matthias, Günhoven. Der Eintritt ist frei.

St. Vitus Am Sonntag, 12. September, 14 Uhr, gibt es für Kinder ab acht Jahren Orgel-Workshops. Eine Orgel wird zusammengebaut. Anschließend können die Teilnehmer auf der Orgel spielen. Das Ganze wird auf die Münsterorgel übertragen. Leitung und Moderation übernehmen Michael Hoppe, Domorganist in Aachen, Münsterkantor Klaus Paulsen und Regionalkantor Martin Sonnen. Am Sonntag, 18 Uhr, gibt es ein Benefiz-Orgelkonzert in der Citykirche. Der Erlös geht an die Opfer der Flutkatastrophe. Es erklingt Musik von Bach, Liszt und Alain. Orgel spielt Silvan Meschke (16). Er ist Bundessieger des Wettbewerbs Jugend musiziert.