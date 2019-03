NEW in Mönchengladbach : Besuch aus der Zukunft

Die NEW präsentierte den Prototypen des E-Fahrzeugs „Sven“ am Mittwochabend im Hugo-Junkers-Hangar. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die NEW präsentierte mit einer aufwendig produzierten Show ihre neue, digitale Unternehmensstrategie und zeigte dabei auch erstmals das Elektroauto „Sven“. Während die Bezirksregierung prüft, werden Investoren gesucht.

Es hat ein bisschen was von „Zurück in die Zukunft“, als der Vorhang fällt und die Mönchengladbacher „Sven“ zum ersten Mal sehen können. Zwar wurde das beinahe putzige Fahrzeug nicht per Quantenphysik in den Hugo-Junkers-Hangar gebracht (anders als der Delorian Film der 1980er Jahre), aber dafür hatte sich NEW-Vorstand Frank Kindervatter zu Beginn der Präsentation in einem Mix aus aufwendig produziertem Filmclip und Lichtgewitter in den Hangar „beamen“ lassen. Zukunft ist halt digital, und das betonte die NEW am Mittwochabend im Hangar dezent wie ein Blockbuster mit einer Präsentation seiner neuen Geschäftsfelder und Arbeitsweisen: Elektromobilität, intelligente Stromzähler (Smartmeter) und die vollständige Digitalisierung der Arbeitsprozesse in Apps und mobilen Endgeräten. „Unser Verständnis von Mobilität und wie wir in Zukunft arbeiten werden, ist hochdigital“, sagte Kindervatter.

Mehr als 250 Gäste aus der Region, darunter auch von anderen Stadtwerken, waren sichtlich beeindruckt von der „Welt von übermorgen“, wie sie Gastredner Jörg Heynkes entwarf: „Wir müssen nicht alles besitzen, wir müssen nur alles benutzen können“, sagte er zum Trend „Sharing Economy“, bei der der Öffentliche Nahverkehr und der Individualverkehr zusammenwachse.

Gastredner Jörg Heynkes skizzierte seine Vision. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Und dazu trug auch die Premiere von „Sven“ bei, jenes Elektroauto, das fürs Carsharing entwickelt wird. „Wir haben die Hoffnung, dass die Mobilität der Zukunft so aussehen wird“, sagte Kindervatter. „Wir sind fest davon überzeugt, dass es einen Markt dafür gibt.“ Die NEW war dazu ein Investment bei der Sharee2drive GmbH in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingegangen. Das sorgte nicht überall für helle Begeisterung, die Bezirksregierung hat eine Prüfung eingeleitet, ob es sich beim „Unternehmensgegenstand der Share2drive GmbH um eine kommunale Aufgabe handelt und ob ein öffentlicher Zweck das Tätigwerden erfordert“, teilte die Bezirksregierung mit. Die Kommunalaufsicht prüft noch und hat dazu Stellungnahmen aller an der NEW beteiligten Kommunen eingefordert.

NEW-Vorstand Frank Kindervatter. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kindervatter betonte am Mittwoch, die Anteilseigner der NEW stützten die Unternehmenspolitik und auch den durch Elektromobilität wachsenden Strommarkt. „ Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt, und ich kann keine inhaltlichen Einwände gegen das Projekt erkennen“, sagte Kindervatter. Über formale Bedenken, ob die Entwicklung eines E-Autos für ein kommunales Unternehmen statthaft ist, müsse man nun diskutieren. Kindervatter verweist auf eine entsprechende Experimentierklausel in der Gemeindeordnung. „Die gibt Raum für solche Investitionen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann werden wir uns von diesem Investment wieder trennen. Aber so weit sind wir nicht.“

Blick ins Interieur von „Sven“: Vier Bildschirme, acht Knöpfe, und ein eckiges Lenkrad. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Am Mittwoch gab es erstmals Details zu dem Fahrzeug, das seit dem Jahr 2011 von einer Ausgründung nach einem Forschungsprojekt an der RWTH Aachen entwickelt wurde. „Sven“ ist ein Dreisitzer im Format eines Smart. Trotz der geringen Länge (2,50 Meter, damit darf und kann er quer einparken) bietet er erstaunlich viel Raum in der Fahrgastzelle. Die Reichweite beträgt 110 bis 140 Kilometer, das Tempo maximal 120 Kilometer pro Stunde. „Damit deckt ,Sven’ 95 Prozent der Nutzerfälle ab“, sagt Tafil Pufja von der NEW.

„Wir haben lange bei Carsharing-Anbietern geforscht, was die Anforderungen an ein solches Fahrzeug sind“, sagt Michael Pielen, einer der Entwickler des Fahrzeugs. Ein solches Auto muss einfach zu bedienen sein, deshalb gibt es nur ganze acht Knöpfe und vier Bildschirme (davon zwei als „Außenspiegel“) im Interieur. Es muss leicht zu reinigen sein, deshalb gibt es keine Teppiche wie in normalen Autos, sondern einen Kunststoff-Boden, ähnlich wie in Bussen. „Die meisten Unfälle beim Carsharing sind Rempler beim Parken“, sagt Pielen. Also gibt es keine Blech-Karosserie, sondern eine Kunststoff-Hülle aus Thermoplasten, die auch nicht lackiert werden muss. Das spart Kosten. Das Fahrzeug bietet genug Raum für die Technik zum autonomen Fahren. „Mitte 2021 könnte das Auto in Serie gehen“, sagt Pielen. Was die Besucher am Mittwoch zu sehen bekamen, war der Prototyp aus der Werkstatt eines Showcar-Bauers aus Stuttgart.