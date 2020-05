Andrang auf den Einkaufstraßen : Es wird wieder voll in Mönchengladbach

Foto: Christian Albustin 9 Bilder So empfinden Gladbacher den Einkauf mit Abstand

Mönchengladbach Das Leben kehrt zurück in die Innenstadt. In den Straßen Mönchengladbachs ist es mittlerweile wieder so voll, dass einige Händler und Passanten einen Rückfall in den alten Trott befürchten.

Von Christian Albustin und Anika Reckeweg

Die „neue Normalität“ besteht vor allem aus aufgeklebten Pfeilen, Einbahnwegen und Abstandshinweisen. Wer dieser Tage die Hindenburgstraße entlangläuft, sieht Markierungen auf dem Gehweg und Einlasskontrollen vor den Geschäften. Kurz vor Mittag ist es am Freitag im Herzen Gladbachs so voll wie eh und je. Nicht jeder ist damit glücklich.

Sara Tash, Inhaberin der Moshi Bar, baut gerade ihre Terrasse um. „In der nächsten Zeit wird wohl keiner von uns wissen, was uns erwartet“, sagt sie. Da die Öffnung der Gastronomie so kurzfristig bekanntgegeben wurde, wird sie wohl nicht direkt am Montag wieder öffnen. „Ich bin aber auch skeptisch, ob die Zahlen dadurch nicht wieder nach oben gehen.“

Gerade bei jüngeren Menschen stoßen die Hygienevorschriften oft auf Unverständnis. „Seitens der Kunden ist das eigentlich eine Katastrophe“, sagt Laura Thompson, stellvertretende Geschäftsführerin des Skateboard-Geschäfts Titus. Deren überwiegend junge Kundschaft komme immer noch in viel zu großen Gruppen in den Laden. „Manche halten alles wieder für ganz normal. Da leiden wir sehr drunter“, beklagt sie. Die Rückkehr zur „alten“ Normalität sei genau das Falsche, was der Gesellschaft jetzt passieren könne.

Als „sehr gespenstisch“ hat Birgit Schmidt-Grob ihren Einkauf im Kaufhof empfunden. „Ich habe für die Enkelkinder Spielzeug gekauft, dass aber im abgesperrten Bereich liegt“, erzählt sie. Die Mitarbeiter seien aber sehr freundlich gewesen und hätten ihr die Ware geholt. Sie freue sich daher, wenn am Montag das ganze Geschäft wieder aufmachen dürfe. „Im ganzen Geschäft lassen sich die Abstände doch viel besser einhalten, als im verkleinerten Bereich“, beklagt sie die aktuelle Regelung.

Auch in Odenkirchen warten vor den meisten Läden Menschen, bis sie an der Reihe sind. Einige tragen die Masken auch im Freien, andere haben sie unters Kinn gezogen. Elke Schürmann sieht es als ihre Pflicht, möglichst gut durch die Corona-Zeit zu kommen. „Ich finde es zwar ziemlich lästig, diese Maske ständig zu tragen, aber es ist für mich selbstverständlich.“ Der Abstand zu ihrer Familie stimmt sie dennoch traurig. „Ich habe einen Urenkel, den ich jetzt nicht in den Arm nehmen kann. Das ist ganz schwer für mich“, berichtet die 80-Jährige. „Aber mit meinem Sohn skype ich immer. Das macht es etwas leichter.“