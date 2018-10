Mönchengladbach: Die nächsten Blutspendetermine

Blutspende in Mönchengladbach : Das sind die nächsten Blutspendetermine

Blutspenden retten im Ernstfall Leben. Jeder kann mithelfen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mönchengladbach In Hardt, Geistenbeck und Rheindahlen bestehen Möglichkeiten, in der kommenden Woche Blut zu spenden.

Es gibt viele Gründe, nicht Blut spenden zu gehen. Während der Sommer mit Hitzerekorden, Fußball-WM und den langen Schulferien die Blutbestände austrocknen ließ, kann der Herbst nun zeigen, was in ihm steckt! Um eine sichere Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten in allen Situationen gewährleisten zu können, benötigen die Blutspendedienste einen Vorrat an Blutkonserven von vier Tagesbedarfen. Diesen Lagerbestand gilt es im Herbst wieder sicher aufzufüllen.

Der Herbst bietet mit den meist milden Temperaturen, ideale Voraussetzungen, um zu zeigen, was in einem steckt. Eine sichere Versorgung mit Blutpräparaten gehört zu den grundlegenden medizinischen Vorsorgemaßnahmen im Gesundheitswesen, nur wenn genügend Menschen regelmäßig Blut spenden, kann dies gelingen. Das sind die nächsten Spendetermine:

In Hardt gibt es die nächste Gelegenheit bereits am kommenden Dienstag, 23. Oktober, in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr im Schulzentrum (Aula), Eingang Karrenweg 141.

In Geistenbeck kann am Donnerstag, 25. Oktober von 14.30 Uhr bis 19 Uhr Blut gespendet werden. Und zwar im Pfarrheim der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist, Stapper Weg 331.

In Rheindahlen besteht die nächste Möglichkeit zur Blutspende am Freitag, 26. Oktober, in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr im Zentrum für Kraftfahrwesen der Bundeswehr an der Hardterstraße 9 (am Bahnhof von Rheindahlen) im großer Vortragssaal.

Als kleines Dankeschön für die Spende erhalten alle Blutspender im vierten Quartal einen Eiskratzer mit Anti-Rutsch-Griff. Zusätzlich läuft die zweite Runde der "Spender werben Spender" Aktion. Für jeden geworbenen Neuspender gibt´s eine Powerbank.

Blut spenden kann prinzipiell jeder im Alter zwischen 18 und 76 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter der Telefonnummer 0800 1194911 werden von montags bis freitags immer in der Zeit von 8 bis 18 Uhr alle Fragen rund um das Thema Blutspende beantwortet.

Informieren kann man sich unabhängig davon auch im Internet unter der Adresse www.blutspendedienst-west.de

