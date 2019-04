Mönchengladbach : Die nächste Brücke wird saniert

Am Wasserturm Die Zukunft der Brücke Bettrather Straße über die Hermann-Piecq-Anlage ist ungewiss. Nun erweist sich auch die Nachbarbrücke als stark sanierungsbedürftig.

Dass die meisten Brücken in Mönchengladbach ihre besten Tage hinter sich haben und saniert werden müssen, ist bekannt. Jetzt trifft es gleich zum zweiten Mal eine Brücke, über die die Viersener Straße führt. Im Norden der rund drei Kilometer langen Straße wird seit Januar die Brücke über die Bahnstrecke Viersen-Helenabrunn-Rheydt nach Anaben der Stadt bereits seit Januar saniert. Jetzt erweist sich auch die 1967 in Spannbetonweise errichtete Brücke über die Hermann-Piecq-Anlage als stärker reparaturbedürftig als bisher angenommen. In der Sitzung der Bezirksvertretung Nord am heutigen Mittwoch stellt die Stadtverwaltung vor, welche Möglichkeiten es gibt und was sie empfiehlt.