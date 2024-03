„Die Nacht der Musicals“ in Mönchengladbach „Ich könnte jetzt die ganze Nacht durchtanzen“

Gleich das erste Lied, das am Abend in der Kaiser-Friedrich-Halle gesungen wird, gibt die Richtung vor: „Meine Damen und Herren, auf diesen Moment haben Sie gewartet” und „Das ist die die beste Show“ heißt es übersetzt. Und es sind wirklich schöne Stunden voller Musik und Tanz, auch wenn das Publikum gerade im ersten Akt ein wenig Zeit braucht, um in Fahrt zu kommen. Doch spätestens bei den Hits aus „Mamma Mia!“ hält es niemanden mehr auf den Stühlen.