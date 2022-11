Schulleben in Mönchengladbach „Sister Act“ rockt die Bühne im Huma

Zwei Fünftklässler allerdings sitzen an diesem Montagvormittag gemeinsam an der Lichttechnik: Lennox Fits und Fehmi Gönüleglendiren. „Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein können“, erklärt Lennox professionell – ganz so als hätte er schon jede Menge Pressekonferenzen gegeben. Die beiden sind verantwortlich dafür, dass das Licht zu Beginn der Vorstellung angeht und während der Aufführung wechselt, „Wir geben uns echt Mühe“, sagt Lennox. Theo Bußmann aus der Q2 ist schon lange bei der Technik. Er hat sich früher um das Licht gekümmert, aber jetzt wird er als Tontechniker gebraucht. Er ist darin schon erfahren, weil er Mitglied in der Technik-AG ist. Viele Hände sind notwendig, die Schauspieler ins rechte Licht zu setzen und für den richtigen Sound zu sorgen.