Jubiläum einer Interessengemeinschaft „Die Menschen im Luisenhof stehen zusammen“

„Wir stehen zusammen“, sagte Iris Biegler, die zusammen mit Marion Lyra und Gerd Kohnen die Geschicke der Interessengemeinschaft leitet. „Für uns alle ist es eine große Freude, dass Jubiläum feiern zu können.“ Die gute Nachbarschaft, die auch Heinrichs erwähnte, stellte Lyra heraus. „Wir haben uns immer ausgezeichnet durch Zusammenhalt und besonderer Solidarität.“ Sie und Biegler nannten einige der Aktivitäten, die nicht nur Feiern und Treffen für die Erwachsenen beinhalten. „Die Kinder liegen uns sehr am Herzen“, sagte Biegler. Die Kita-Hexengruppe und die jährlichen Ferienfreizeiten mit bis zum 100 Teilnehmern ragen dabei heraus. So soll es noch viele Jahrzehnte weitergehen, wünschte sich nicht nur Stein. Er hatte einige Wünsche an die Stadt für die nächste Zeit notiert: die Sanierung des Gemeinschaftsraums, die Verbesserung der Elektrik, der längst überfällige Anstrich einiger Häuser und neue Netze für den Bolzplatz. Dort waren zum Jubiläumsfest stabile Zelte und eine Bühne aufgebaut, auf der später „Tante Käthe“ zur Party aufspielte. „Wir fühlen uns wohl hier“, versicherte Biegler, die immer noch in dem Haus wohnt, in dem sie geboren wurde. „Hier gibt es Heimat, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Die rund 150 Bewohner des Luisenhofs seien eine große Familie mit allem, was eine Großfamilie ausmacht.