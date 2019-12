Von couragierten Helfen, stimmgewaltigen Frauen, schwulen Prinzen und dem Goldjungen aus St. Marien – das Jahr 2019 war in Mönchengladbach voller Vielfalt und spannender Menschen. Grund genug, sich zu erinnern. Hier der zweite Teil unserer Jahresrückblick-Serie.

Das hätte Monika Smets aus Mönchengladbach-Windberg niemals gedacht: Mit ihrer klassischen Stimme hat die 68-Jährige die Sat.1-Castingshow „The Voice Senior“ gewonnen. Die Zuschauer entschieden sich im Finale am 15. Dezember für sie.

Mit dem Singen hatte Smets als Kind im Kirchenchor begonnen. Dort war sie musikalisch ihr Leben lang verwurzelt – so habe sie auch ihren Mann dort kennengelernt. Er hatte sie in jungen Jahren schließlich dazu überredet, eine klassische Gesangsausbildung zu absolvieren. Es folgten viele Auftritte – allerdings ausschließlich in Kirchengemeinden in Mönchengladbach oder in Gemeinden umliegender Städte.

Bei „The Voice Senior“ wollten die Band The Boss Hoss und Sänger Sasha Monika Smets in ihrem Team singen lassen. Smets entschied sich für Sasha, der sie später als „Diamant“ bezeichnete. Die Kirchensängerin überzeugte in allen drei Folgen mit ihren klassischen Darbietungen, darunter „Lascia ch‘io pianga“, „Ave Maria“ oder das bekannte Weihnachtslied „Adeste, Fideles“, das am Ende zu ihrem Gewinnersong wurde. Ihren Sieg konnte die Smets kaum glauben: „Es war atemberaubend, faszinierend, unvorstellbar.“ Smets trat danach unter anderem beim Weihnachtssingen auf dem Rheydter Markt auf.