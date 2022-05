Corona-Zahlen für Mönchengladbach (Sonntag, 8. Mai) : Die meisten Infizierten sind 20 bis 39 Jahre alt

139 Neuinfektionen wurden für Mönchengladbach am Sonntag gemeldet. Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach 139 Neuinfektionen meldet das Landeszentrum Gesundheit für Mönchengladbach, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal. Auch die Lage auf den Intensiv-Stationen entspannt sich weiter.

Fallzahl 139 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag für Mönchengladbach gemeldet.

Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sank laut Robert-Koch-Institut (RKI) leicht auf 467,5 (Vortag: 467,9). Der Landesschnitt wurde mit 490,6 und der bundesweite Durchschnitt mit 514,0 angegeben. Die meistens Infizierten gibt es nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit zurzeit in der Gruppe der 20- bis 39-Jährigen.

Intensivstationen Laut Divi-Intensivregister wurden am Freitagnachmittag zwei Covid-19-Patient in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Ein Patient wurde invasiv beatmet. Am Vortag lag die Zahl der Covid-Intensivpatienten bei eins.