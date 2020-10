Kolumne Denkanstoß : Polemisch und stinksauer

Die Nörgler sind schon unterwegs, bevor der neue OB überhaupt im Amt ist. Foto: dpa/Uli Deck

Mönchengladbach Das Gemecker auf Facebook von Leuten, die selbst nichts tun, kann unsere Autorin nicht mehr lesen. Die Nörgler auf dem Sofa sollten lieber überlegen, was sie tun können, findet sie.

Von Martina Wasserloos-Strunk

So, jetzt ist es geschafft! Mönchengladbach wird ab dem 1. November einen neuen Oberbürgermeister haben. Herzlichen Glückwunsch, Felix Heinrichs. Es gibt viel zu tun in der Stadt – das ist allen klar. Dass es dazu Mut und Visionen braucht ebenfalls. Der neue Mann ist noch nicht einmal im Amt, da sammeln sich schon die Miesepeter und Schlechtmacherinnen. Zum Beispiel auf dem Sozialen Netzwerk Facebook.

Keiner der Vorgänger habe etwas für die Stadt getan. Politiker stopften sich nur die Taschen voll. Wählen gehen helfe ja sowieso nicht. Diese Wahl sei auch nur eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Liebe Menschen auf Facebook und anderswo: Muss das sein? Müsst ihr wirklich so hemmungslos über diejenigen herfallen, die sich für ein besseres Mönchengladbach einsetzen? Es mag ja von Fall zu Fall verschieden sein, wie der Einsatz konkret aussieht und natürlich gibt es je nach Partei andere Schwerpunkte. Aber was geht eigentlich bei Euch ab, dass ihr in diesem Ton über Menschen redet? Ehrlich gesagt – wenn ihr bei Facebook loszetert bis der Arzt kommt, dann wünsche ich mir manchmal, dass der Arzt tatsächlich kommt.

Ja – die Wahlbeteiligung war traurig, aber das ist doch keine Bestätigung dafür, dass die Wahl blöd ist, sondern dafür, dass viele Menschen nicht mehr wissen, dass sie da ein Grundrecht verballern, das unschätzbar wertvoll ist. Fragt doch mal die Leute in Belarus oder in Syrien … Und was soll denn das Gejammer, dass sich sowieso nichts ändert?

Also – erstens muss sich gar nicht alles ändern, im Gegenteil: Ich bin ganz froh, dass manches so ist, wie es ist. Und zweitens – es stimmt doch auch einfach nicht. Oder habt ihr schon mal auf die Tagesordnung der Ratssitzungen in Mönchengladbach geguckt? Oder mit einem Politiker in der Stadt gesprochen? Nicht? Ach so – aber auf Facebook seid ihr Experten dafür, dass die Politik in der Stadt einfach nur schlecht ist und Politiker und Politikerinnen die reinsten Deppen sind.

Das klingt polemisch und stinksauer? Genau richtig. Ich finde den Stil dieser Posts und die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird, unerträglich. Vor allem dann, wenn es von denen kommt, die sich selbst lieber aufs Sofa legen, statt sich für irgendetwas Sinnvolles in der Stadt einzusetzen. Und die dann aus der zweiten Reihe alles totnörgeln.

„Suchet der Stadt Bestes!“ Das hat schon der alttestamentliche Prophet Jeremia gesagt. Klar, das ist lange her, aber es hat überhaupt nicht an Gültigkeit verloren. Die Suche nach dem Besten der Stadt kann über viele Wege gehen. Ich glaube ja auch, dass es genug Gründe gibt, die eine oder andere politische Struktur der Stadt kritisch zu betrachten. Und „das Beste“ ist auch nicht für jeden und jede dasselbe – so ist das in der Demokratie.

Auf jeden Fall funktioniert die Suche nach dem Besten der Stadt aber nur dann, wenn alle aktiv sind – nämlich suchen. Und dann diskutieren. Und Abwägen. Und Prioritäten setzen. Und andere überzeugen. Und Strategien zur Umsetzung entwickeln. Und andere Menschen bewegen, mitzumachen. Und Finanzierungen sicherstellen. Und damit klarkommen, dass die Stadt nicht auf Rosen gebettet ist. Und Grenzen erkennen und ausloten. Und Kompromisse finden. Und sich nicht entmutigen lassen. Und geradestehen für Entscheidungen. Und sich der Kritik stellen.

Und, und, und … klingt mühsam? Ja. Es ist mühsam. Und gerade deshalb: Ein Danke an alle, die das tun. Ein Danke an diejenigen, die sich für Mönchengladbach einsetzen. Und sagt Bescheid, wenn wir als Philippus-Akademie helfen können.