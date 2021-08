Neue Beschilderung in Mönchengladbach : Für mehr Orientierung im Park

Mönchengladbach Insgesamt elf Parkanlagen in Mönchengladbach weisen eine neue, moderne Beschilderung auf. Worüber die Schilder Auskunft geben und was die Aktion gekostet hat.

Vielleicht ist es dem einen oder anderen beim Besuch im Bunten Garten oder im Bresges Park bereits aufgefallen: Viele Parkanlagen in Mönchengladbach haben neue und moderne Beschilderung erhalten. „Ob Spielplatz, Kletterwand oder Konzertmuschel: Die neuen, plakativ gestalteten Übersichtsschilder bieten Orientierung und helfen bei der Suche nach besonderen Orten“, schreibt die für die Parkanlagen in Mönchengladbach zuständige Mags dazu in einer Pressemitteilung.

An insgesamt elf Parkanlagen im Stadtgebiet hatte die Mags das neue Schilderkonzept installiert. Dazu sei die Azubi-Kolonne mit ihren Vorarbeitern nach und nach in den Parkanlagen unterwegs gewesen, berichtet eine Sprecherin der Mags auf Anfrage. „In den vergangen Monaten verbrachten sie je nach Parkgröße ein bis zwei Wochen pro Anlage mit diesen Arbeiten.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die massiven Holzpfosten sind bereits von Weitem zu sehen, stehen an Kreuzungen und weisen den Besucher in Richtung der interessanten Punkte im Park. Dazu greift die Mags auf ein einfaches und deutlich erkennbares Farbkonzept zurück. So steht etwa Rosa für Spielplätze, Olivgrau für Hundewiesen sowie Rot für die Ein- und Ausgänge der Parks. Außerdem stehen an den Eingängen – etwa an der Bettrather Straße, Ecke Franzikanerstraße am Bunten Garten – große Übersichtskarten der Parkanlage. Und auch die Parkregeln finden eine Erwähnung.