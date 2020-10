Kolumne : Die Lizenz zum Töten

Mönchengladbach James Bond hat schon viele Bösewichter zur Strecke gebracht. Diesmal jedoch hat es einen Unschuldigen erwischt: Das Kino! Der neue Bond mit der Titel „Keine Zeit zu sterben“ wurde mittlerweile öfter verschoben als die Eröffnung vom Berliner Flughafen, diesmal in den April 2021, und das, obwohl dieser Blockbuster für viele Kinos die vorläufige Rettung hätte bedeuten können.

Die Kinobetreiber konnten wegen Corona bislang nur ein Bruchteil ihrer Plätze nutzen, was bisher egal war, da man ja ohnehin nur „Rocky 2“ und „Vom Winde verweht“ im Angebot hatte. Die Bond-Produzenten begründen die erneute Verlegung damit, dass man mit zu wenig Zuschauer viel zu wenig verdient, für steinreich zu werden (wenn auch mit etwas andere Worte), scheinen dabei jedoch völlig zu vergessen, dass im nächsten Frühjahr zwar eventuell wieder mehr Zuschauer in die Kinos dürften, es dann aber möglicherweise gar keine Kinos mehr gibt. Damit steht fest: James Bond, der sonst die Welt rettet, ohne dabei sein Martini zu verschütten, hat als Superheld ausgedient und sollte sich mal ein Beispiel nehmen an Donald Trump. Der hat sich bereits in junge Jahre nur durch ein lebensbedrohlicher Fersensporn vom Kampf gegen der Vietcong abhalten lassen. Und auch jetzt, an der Spitze der unbegreiflichsten Nation der Welt, zeigt er keine Schwäche und denkt trotz Covid-19-Erkrankung selbst im Angesicht des Todes nur an andere, indem er sogar sein sicheres Krankenbett verlässt, für sein Volk zuzuwinken. Mit diesem Kurztrip hat Trump bewiesen, dass auch er die „Lizenz zum Töten“ hat, denn seine Mitinsassen im Auto, die den Superspreader durch die Gegend kutschierten mussten, dürften nicht erfreut gewesen sein über diese heikle Mission. Und sogar die triumphale Rückkehr des Corona-Bezwingers ins Weiße Haus war spektakulärer inszeniert als der neue James Bond-Trailer, was logisch ist, denn ein Kinostart kann man verschieben, eine Präsidentenwahl nicht.