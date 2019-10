Friedliche Brummer : Die letzten Hornissen des Jahres

Mönchengladbach Bei seiner Gartenarbeit wurde unser Fotograf Jürgen Körting gleich von mehreren Hornissen „begutachtet“. Er habe ein mulmiges Gefühl gehabt, denn das Gebrumme wirkte bedrohlich. Doch die größte bei uns vorkommende Wespenart ist weniger gefährlich als ihr Ruf.

(dr) Sie wirken wegen ihrer Größe respekteinflößend, haben aber zu Unrecht den Ruf, gefährlich zu sein: Zurzeit sind die letzten Hornissen des Jahres zu sehen. So wie dieses Exemplar im Garten unseres Fotografen Jürgen Körting. Die weiche Rinde des Sommerflieders oder reife Weintrauben schmecken ihnen besonders gut. Schaden an den Pflanzen richten sie nicht an. Die Population ist einjährig, nur die Königin, die im Herbst begattet wird, überlebt. Angst muss niemand vor dieser bis zu 3,5 Zentimeter großen Wespenart haben. Denn Hornissen sind friedliebend, greifen nur an, wenn Gefahr droht. Ihre Stiche sind zwar schmerzhaft, jedoch – Allergiker ausgenommen – ähnlich harmlos wie die von Bienen oder kleineren Wespen. „Hornissen sind ein gutes Zeichen für ein gesundes Ökosystem“, sagt Sabine Rütten vom BUND Mönchengladbach. Zudem fressen sie viele Schädlinge. Foto: Jürgen Körting