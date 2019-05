Radserie in Mönchengladbach : Die Leidenschaft fürs Rennrad

Siegfried Mielke, Präsident des Mönchengladbacher Landgerichts, auf seinem Rennrad. Foto: Mielke

Mönchengladbach Oberbürgermeister, Polizeipräsident und Landgerichtspräsident erzählen, warum sie viele Kilometer im Jahr im Sattel sitzen.

Radfahren ist auch bei den Gladbachern Promis beliebt. Landgerichtspräsident Siegfried Mielke, Polizeipräsident Mathis Wiesselmann und Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners erzählen von ihrer Passion.

Rennrad vom Konfirmationsgeld gekauft Siegfried Mielke, Präsident des Mönchengladbacher Landgerichts, hat schon früh seine Liebe zum Radfahren entdeckt. „Mein erstes Rennrad habe ich von meinem Konfirmationsgeld gekauft“, erzählt er. Später kam ein Trekking-Rad hinzu, mit dem er zu mehrtägigen Touren aufbrach. Radfahren, das bedeutet für Siegfried Mielke „Sport, Reisen, Menschen und Landschaften kennenlernen, mobil sein, frei sein“. Seit einigen Jahren hat der Landgerichtspräsident durch Freunde wieder zum Rennradfahren zurückgefunden. „Mein neuestes Rennrad hat meine Frau bei einem Spaziergang in einem Fahrradgeschäft gefunden. Ich sollte es mir sofort anschauen – und jetzt steht es bei mir“, berichtet er. Siegfried Mielke fährt Rad, wann immer es geht. Er liebt seine Feierabendrunden, sonntags geht es schon mal mit dem Rennrad ins Ruhrtal, an den Rhein oder in die Elfringhauser Schweiz. Und auch im Urlaub auf Mallorca steigt der Landgerichtspräsident aufs Rennrad. Seine längste Tour? „Als Student habe ich eine Rad- und Kanureise nach Ostungarn gemacht. Seither liebe ich Reisen mit dem Trekking-Rad“, berichtet er. Im Sommer will Siegfried Mielke mit dem Rennrad Urlaub in der Provence machen. Und der Jurist hat noch einiges in Planung: „Ich habe mir die Tour auf den Mont Ventoux vorgenommen. Außerdem möchte ich mit meiner Frau auf dem Donauradweg, den ich schon vom Oberlauf bei Ulm kenne, nach Wien fahren. Meine Frau hat sich auch ein Rennrad zugelegt.“ Ein E-Bike kommt für den 57-Jährigen übrigens (noch) nicht infrage. „Solange es geht, möchte ich noch ohne auskommen“, sagt er.

Polizeipräsident Mathis Wiesselmann fährt auch schon mal mit dem Fahrrad ins Büro – 85 Kilometer Strecke. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

85 Kilometer mit dem Rad ins ins Büro Dass Polizeipräsident Mathis Wiesselmann regelmäßig Sport treibt, sieht man ihm an. Dass er nach Feierabend schon mal auf dem Rennrad eine 100-Kilometer-Runde durch die Eifel zieht, erklärt sich durchs Äußere allein sicherlich nicht. Wie sehr Radfahren seine Leidenschaft ist, zeigt die Tatsache, dass der 59-Jährige schon ein paarmal von seinem Zuhause in Köln-Brühl in sein Büro – zuerst an der Theodor-Heuss-Straße, inzwischen noch weiter entfernt an der Krefelder Straße – geradelt ist. Morgens hin, abends zurück, rund um Garzweiler und den Hambacher Forst, wo auch seine Polizisten regelmäßig im Einsatz waren. Bis zu 85 Kilometer kommen da zusammen, einfache Strecke, versteht sich. Das Radfahren gehörte für Wiesselmann schon als Jugendlichem zum Alltag. Das Rennrad hat er sich mit 40 zugelegt. „In dem Alter hat man vor Augen, dass die Midlife-Crisis zuschlagen könnte“, sagt er und lacht. Sein Ziel: Per Rad den Mont Ventoux in der französischen Provence zu erklimmen. Über den 1912 Meter hohen Berg führt eine der schwierigsten Etappen der Tour de France. „Inzwischen bin ich schon rund 20-mal oben gewesen“, sagt der Polizeipräsident. Auf 8000 gefahrene Kilometer bringt es Wiesselmann im Jahr, auch der Urlaub ist vom Radfahren geprägt. Und seine Frau? „Das Radfahren ist keine gemeinsame Freizeitbeschäftigung“, räumt er ein. „Seit sie aber ein E-Bike hat, können wir einige gemeinsame Touren machen.“ In den Urlaub nimmt er deshalb seine beiden Räder mit: das Rennrad, ein Rose-Bike aus Carbon mit einem Gewicht von nur 6,9 Kilogramm, für seine langen Runden und das Trekking-Rad für die Ausflüge mit seiner Frau.

OB Hans Wilhelm Reiners fährt so oft es geht mit dem Rad und hat schon Schweizer Gebirgspässe bezwungen. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)