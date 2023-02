Kolumne Mensch Gladbach Der lange Weg zur Restsee-Stadt

Fahren Sie auch gerne an die See? Den Weg können Sie sich sparen. Zumindest dann, wenn Sie noch – grob geschätzt – 90 Jahre leben. So lange wird es nämlich dauern, bis Mönchengladbach zur Seestadt wird. Na ja, auch das nicht ganz, sondern nur ein klitzekleiner Zipfel am südlichsten Rand des Stadtgebiets, irgendwo in der Nähe des Autobahnkreuzes Wanlo. Aber dafür wird der See, an den das kleine Ufer grenzt, sehr, sehr groß. So groß wie das Loch des Tagebaus Garzweiler. Ein Binnenmeer.