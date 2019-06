Wichtige Personalie in Mönchengladbach : Lange Suche nach einem NEW-Vorstand

Die Konzernzentrale der NEW AG an der Odenkirchener Straße: Noch ist offen, wer in das Büro neben Frank Kindervatter einzieht. Foto: Martin Leclaire

Mönchengladbach Analyse Seit einem Jahr ist der Vorstandsposten neben Frank Kindervatter vakant. Das liegt daran, dass der Konzern erst seine neue Strategie umsetzen wollte und an einer schleppenden Kandidatensuche. Jetzt wäre man soweit, neu zu besetzen, wartet aber ab.

Die vierte Etage in der Zentrale der NEW AG an der Odenkirchener Straße ist frisch umgebaut. Ein Büro darin ist aber noch nicht bezogen, es ist der Arbeitsplatz, der für ein neues Vorstandsmitglied reserviert ist. Seit im Mai 2018 NEW-Vorstand Armin Marx im Alter von 57 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb, ist der Posten neben dem Vorstandschef Frank Kindervatter vakant. Und er wird es wohl noch eine Zeit lang bleiben.

Gib es denn keinen Kandidaten? Legt man allein das Jahressalär von mehr als 300.000 Euro plus Boni zugrunde, dürfte es eine Menge Interessenten geben. Der dreiköpfige Personalausschuss, der mit CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch, Hildegard Müller (Innogy) und NEW-Betriebsrat Michael Jans besetzt ist, hat im vergangenen Jahr einen Personalberater mit der Kandidaten-Suche beauftragt. Inzwischen sind mehrere Personalrunden gelaufen. Jetzt sind vier Kandidaten geblieben, die der Personalausschuss dem Aufsichtsrat der NEW AG vorschlagen will. „Wir sind in Kürze so weit, dass wir den Vorstandsposten besetzen könnten“, sagt Schlegelmilch, erbittet aber noch mehr Zeit. Auf die Frage, warum jetzt noch nicht nachbesetzt wird, antwortete er: „Wir prüfen noch weitere Optionen für die NEW AG.“ Welche das sind, ließ er offen. Gut möglich, dass es sich dabei nicht ausschließlich um Personalien handelt.

Warum ist so viel Zeit vergangen? Die NEW hatte 2018 angekündigt, sich Zeit zu lassen. Anfang des Jahres wollte man dann kurz nach Ostern soweit so weit sein, einen Kandidaten zu küren. Hans-Peter Schlegelmilch sagt dazu: „Die Bewerberlage im Herbst war nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben, Das ist heute anders.“ Das hängt mit dem Anforderungsprofil zusammen. Gesucht wurde vor allem ein Kandidat mit technischem Verständnis, der den Betriebswirt Frank Kindervatter ergänzt. Praxiserfahrung, nicht zwingend aus der Stadtwerke-Branche, war dem Personalausschuss ebenso wichtig. Politische Kompetenz und eine hohe digitale Affinität gehörten ebenfalls zum Anforderungsprofil. Die Kandidatenrunde im Herbst sei sehr vertriebslastig gewesen, so Schlegelmilch. „Diese Kompetenz haben wir aber schon im Vorstand.“

Ein Vorstandsposten so lange unbesetzt – ist das nicht problematisch? Das ist immer abhängig vom Unternehmen. Wenn wichtige Entscheidungen vertagt werden und liegen bleiben und wegen Handlungsunfähigkeit Chancen verpasst werden, weil man sich nicht zu einem Kandidaten durchringen kann, konnte, dann kann ein solches Zögern Folgen haben. Legt man aber zugrunde, wie sich die NEW in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat, dann steht das Unternehmen nicht gerade im Verdacht, handlungsunfähig gewesen zu sein. Im Gegenteil: Die Unternehmensstrategie wurde völlig umgekrempelt und auf digital gedreht, es wurden strategische Millionen-Invests unternommen, und zwar nicht nur fürs Carsharing und die Beteiligung an der Entwicklung des Elektro-Autos SVEN (die noch von der Bezirksregierung geprüft wird). Mit einem Ende März lauten Knall hat die NEW ihre digitale Strategie und ihr voll digitales Konzept für die kommenden Jahre Ende März im Junkers-Hangar vorgestellt. vorgestellt und mit ihren Vorhaben auch die Konkurrenz in der unmittelbaren Umgebung beeindruckt. Gut möglich, dass man diese auch noch mit Marx entwickelte Strategie erst umsetzen wollte, bevor ein neuer Vorstand hinzu hinzukommt.

Was ist mit dem Busverkehr? Das war ein Schwerpunkt in der Arbeit Marx’. Das vom Rat beschlossene Konzept mit der leichten Ausweitung der Linien und neuem City-Takt ist in weiten Teilen umgesetzt. Die Direktvergabe des Busverkehrs an die NEW ab Dezember für weitere zehn Jahre ist beschlossen, viele Busfahrer von Westbus zurück in den Konzern geholt. Der Busverkehr wurde von Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der dafür zuständigen Tochter, weiter entwickelt mit W-Lan an Bord und erstmals auch Klimaanlagen. Die Lieferung erster Elektrobusse verzögert sich. Trotzdem bleibt dieses Feld enorm wichtig: Denn die NEW ringt mit der Stadt darum, wie ein neuer und deutlich kleinerer Busbahnhof auf dem Europaplatz funktionieren soll.

Was sagen die Zahlen? Die Geschäftsbilanz für das Jahr 2018 ist noch nicht veröffentlicht. Schlegelmilch geht von einem Ergebnis nach Steuern von um die 65 Millionen Euro aus. Das wäre ziemlich deckungsgleich mit dem Gewinn aus dem Jahr 2017. Der wird übrigens komplett abgeführt an die Anteilseigner. Und das sind die Innogy SE (und damit im Grunde RWE) mit rund 40 Prozent und die NEW-Kommunalholding mit rund 60 Prozent, die neben der Stadt Mönchengladbach und der EWMG auch der Stadt Viersen und dem Kreis Heinsberg gehört. „Die NEW AG ist kein Sanierungsfall, Sanierungsfall“, wir werden auch in diesem Jahr ein Top-Ergebnis abliefern“, ist Hans-Peter Hans Peter Schlegelmilch sicher.