Kulturlöwen Workshop : Was siehst du, wenn du nichts siehst?

Mönchengladbach Bei einem Workshop der Kulturlöwen bewältigen die Teilnehmer einen Parcours ohne auf ihre Sehkraft zu vertrauen. Ein Erfahrungsbericht.

Mönchengladbach Bei einem Workshop der Kulturlöwen bewältigen die Teilnehmer einen Parcours ohne auf ihre Sehkraft zu vertrauen. Ein Erfahrungsbericht.

Es ist für mich selbst überraschend. Aber der erste Begriff, der mir in den Sinn kommt, als ich die schwarze Augenbinde angelegt habe, ist: Ruhe. Alle Bilder der Welt da draußen, bunt und laut, sind ausgeschaltet. Die Dunkelheit, die sich vor mir und um mich herum ausbreitet, fühlt sich noch nicht bedrohlich an. Dafür sorgen auch Karina Scheulen, von Geburt an blind, und Miriam Colonna. Sie sind Mitarbeiterinnen der Kulturlöwen und sorgen gut für mich und meine Mitstreiterin in der Dunkelheit, Gerda-Marie Voß. Immer sind sie in unserer Nähe – das kann ich hören und notfalls auch fühlen, wenn ich meine Hand nach ihnen ausstrecke.

„Was siehst du, wenn du nichts siehst?“ Unter diesem Motto haben die Kulturlöwen zu einem Workshop in ihr Büro an der Hindenburgstraße eingeladen. Und nun stehe ich hier und sehe nichts. Ob meine übrigen Sinne den temporären Mangel kompensieren können?

Info Der nächste Workshop der Kulturlöwen Veranstaltungen Samstag, 25. Januar, zwischen 12 und 15 Uhr, Thema: Erblindung. Die „blind“ entstandenen Objekte und Bilder werden am Samstag, 8. Februar, zwischen 15 und 18 Uhr gezeigt. Ort In den Räumen der Kulturlöwen, Hindenburgstraße 12 Anmeldung unter miriam@kulturloewe oder telefonisch unter 02161 6238066.

Ich lasse mich mutig auf die Experimente ein. Es beginnt mit dem Riechen: Colonna hält mir einen Behälter hin. Automatisch nehme ich die kleine Dose mit beiden Händen entgegen, damit sie mir nur ja nicht entgleitet. Gleich beim ersten Duft versage ich. Hätte ich vielleicht auch mit offenen Augen, dabei ist es Vanille. Aber Majoran, das er-rieche ich sofort, und das Orangenpulver entfaltet wie eine Wolke ihr Aroma. Na, das war dann doch ganz leicht.

Die nächste Station: Karina Scheulen und Colonna führen Voß und mich an einen Tisch. Ein Hörmemory liegt vor uns. In kleinen Filmdosen sind Dinge eingefüllt, die verschiedene Töne erzeugen. Hören kann ich, keine Frage. Ein Glück nur, dass ich nicht erraten muss, was das Geräusch verursacht. Aber mit meiner Partnerin das passende zweite Geräusch zu finden ist schwierig. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo ich die bereits gehörten Döschen abgestellt habe. Ich stelle fest, dass ich mich anschließend immer mehr auf meine Hände verlasse.

Das ist genauso notwendig, als ich an der nächsten Station dazu aufgefordert werde, mir ein Glas Mineralwasser einzuschenken. Nur ein kleiner Tropfen geht daneben. Und damit ich nicht zu viel einfülle, halte ich einfach meinen Zeigefinger in den Becher. Mit offenen Augen hätte ich das nie getan.

Als nächstes soll ich aus einem Portemonnaie ein 20 Cent Stück herausfischen und in ein Sparschwein stecken. Meine Geduld wird auf die Probe gestellt. Wie soll ich das bloß herausfinden? Ich fühle alle Münzen durch und entscheide mich aus der Not für das Raten. Größe und Gewicht der Münzen und das Ausschlussverfahren helfen mir – und ich liege tatsächlich richtig. Aber wenn ich mir vorstelle, an der Kasse eines Supermarktes zu stehen und alle Münzen durchzuprobieren: nicht auszudenken! Mit Sicherheit würde nicht nur ich sehr ungeduldig werden.

Nun bekommen wir einen Block Knetmasse in die Hand gedrückt und sollen nach unseren Vorstellungen etwas formen. Das gefällt mir. Meine Augen würden mir in offenem Zustand bestimmt einen kritischen Strich durch die Rechnung machen. Aber so kann ich einfach drauf los formen und hoffe, einen richtig schön-schrägen Kopf geknetet zu haben.

Bislang habe ich überwiegend an einem Punkt gestanden oder gesessen. Reine Komfortzone, wie ich feststelle, als ich später einen Blindenstock in die Hand gedrückt bekomme und die Aufforderung höre: „Gehen Sie geradeaus.“ Gehen? Das ist jetzt maximal unangenehm. Trotz Stock. Habe ich doch nicht die geringste Ahnung, wo ich lang gehe. Und geradeaus? Wie soll das funktionieren? Wie soll ich das kontrollieren? Hat offenbar auch nicht ganz geklappt, denn ich werde ein wenig nach rechts geleitet. Vertrauen – das brauche ich, wenn ich nichts sehe. Vertrauen auf Menschen, die ich kaum kenne. Hier, in diesem geschützten und freundlichen Rahmen, gelingt mir das. Aber was wäre, wenn ich allein draußen wäre?

Letzten Endes lande ich vor einer Leinwand, bekomme einen Pinsel in die Hand gedrückt und soll ein Herz malen. Und wieder stehe ich im Raum. Geräusche werden abgespielt. Motorengeräusche. Wir sollen sagen, aus welcher Richtung sie kommen. Von überall her. Ich fühle mich, als stünde ich mitten auf einer verkehrsreichen Straße und könnte weder vor noch zurück. Innerlich erstarre ich: Das hier ist ein wenig beängstigend – aber glückli-cherweise sind wir ja im Büro der Kulturlöwen.