Kulinarische Schnitzeljagd Einmal quer durch Mönchengladbach schlemmen

Elf Restaurants, Bars und Feinkostläden bieten den Teilnehmenden der kulinarischen Schnitzeljagd von 11 bis 18 Uhr Kostproben an. Dabei ist das Angebot breit gefächert. So kann die Tour mit einem Aperitif in der Ruug Bar am Alten Markt begonnen werden. Wem das noch zu früh ist, setzt diese Station irgendwo in die Mitte seiner Tour oder ganz ans Ende zum Ausklingen.