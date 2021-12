Unterhaltsames Koch- und Lesebuch : Rezepte und Geschichten rund ums Huhn

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Künstlerin Meike Hahnraths hat ein Kochbuch geschrieben. Bei der Auswahl ihrer Rezepte ist ihr Nachname Programm.

Ernährungsberater empfehlen, beim Essen nicht nebenher zu lesen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was man auf dem Teller hat. Das hilft, nicht zu viel zu essen. Dass Lesen und Essen aber doch ein harmonierendes Paar sind, zeigt Meike Hahnraths mit ihrem Kochbuch „Huhn, Hahn und Ei — in Gerichten, Gedichten und Geschichten“. Zu jedem der 13 Rezepte serviert sie eine kleine Geschichte oder ein Gedicht.

„Unterhaltsame Zeiten bei Tisch“ will sie damit bereiten und hat dafür einen Serviervorschlag: „Man kann die Texte ja vor oder nach dem Essen vorlesen“, sagt die Autorin. Oder auch zwischen den Gängen, denn neben herzhaften Gerichten gibt es auch Suppen sowie süße Leckereien zum Dessert und für den Kaffeetisch. Humorvoll und hintergründig, aber auch lehrreich sind Hahnraths Texte. Die Geschichte der Eisherstellung in acht gereimten Versen stellt Hahnraths dem sahnigen Brie-Eis mit Walnüssen und Butter-Scotch-Sauce zur Seite. Die Zubereitung des Stubenkükens wird von der Geschichte der unheilvollen Begegnung eines Kükens mit einem alten Mann begleitet – einmal aus der Perspektive des Mannes und einmal aus der des Kükens erzählt. Man erfährt, dass es auch toten Hähnchen schmerzt, wenn sie mit Fertigsauce zubereitet werden sollen. Damit einem das nicht passiert, verrät Hahnraths, wie sie die Sauce zum Estragonhähnchen macht. Unterhaltsam und hilfreich sind die praktischen Tipps, die die Autorin jedem Rezept beistellt: Wie die Fleisch- und Saucenreste auch später am besten schmecken, welche Getränke passen oder wie Kinder für Suppen begeistert werden. Und am Ende des Buches gibt es noch einen humorvollen Hinweis, warum der übermäßige Genuss dieser Speisen nicht ratsam ist, wenn sie auch noch so gut schmecken.