Mönchengladbacher Künstlerin Christiane Behr : Wachs in Schichten wird zum Kunstwerk

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Künstlerin Christiane Behr arbeitet bevorzugt mit Wachsen und Harzen. Ihr besonderes Interesse gilt dem Licht. Für die selbständig Kulturschaffende brechen zurzeit in Folge der Corona-Krise die meisten Einnahmen weg.

Eigentlich kommt Christiane Behr mit ihrer Kunst finanziell gut zurecht. Kunstprojekte in Zusammenarbeit mit dem Museum Abteiberg und dem Atelier Strichstärke sind ihr ein persönliches Anliegen, bedeuten aber auch zusätzliche Einnahmequellen bei der Realisierung einer unabhängigen Kunst. Doch zurzeit ruht das kulturelle Leben in Folge der Corona-Krise weitgehend – zumindest analog. Museen sind geschlossen.

Über integrierte Beleuchtung betont die Künstlerin das Thema Licht, das sie seit Jahren umtreibt. In früheren Werken prägte äußerlich einwirkendes Licht in natürlich wechselnder Intensität Charakter und Ausstrahlung eines Werks entscheidend mit. Gerade diese Veränderbarkeit durch äußere Einflüsse reizt Behr bis heute.

Angesichts der kompakten Formgebung und ausgeprägten Haptik der Werke mag es überraschen, dass Behrs künstlerische Vita ihre Wurzeln in der Textilkunst hat. Behr studierte in Maastricht textile Bildhauerei. In der Neigung zum Aufbau in Schichten lässt sich auf den zweiten Blick die Verbindung zu den Anfängen erkennen.