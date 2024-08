Konzerte in Mönchengladbach Diese Künstler treten im Schloss Rheydt auf

Es klingt kurios, passt aber tatsächlich großartig zusammen: ein Duo mit Mundharmonika und Klavier. Als einer der besten Mundharmonika-Künstler weltweit bringt Konstantin Reinfeld mit dem Pianisten und Komponisten Benyamin Nuss frischen Wind in die Klassiksparte. Im Rittersaal spielen die beiden Vollblutmusiker am 17. Januar 2025 Werke von Bach bis Bandolim. Außergewöhnlich ist auch die Instrumentenkombination des 2010 gegründeten Ferrara Duos, das als eins der ganz wenigen Ensembles in der reizvollen Besetzung mit Fagott und Gitarre musiziert. Im vierten Schlosskonzert am 14. Februar 2025 stellen Annina Holland-Moritz (Fagott) und Stefan Conradi (Gitarre/Ukulele) ihr Programm „Die Frau mit dem Fagott“ vor. Die beiden Solo-Harfenistinnen der Düsseldorfer Symphoniker, Sophie Schwödiauer und Fabiana Trani, sind im fünften Schlosskonzert am 14. März 2025 zu Gast. Mit rauschenden Klängen werden sie die Harfe als Melodieinstrument präsentieren. Alaa Zouitens Debüt in Mönchengladbach war ein Höhepunkt der Ensemblia 2023. Auf vielfachen Publikumswunsch macht der Meister der Oud, Alaa Zouitens, im sechsten Konzert am 23. Mai 2025 Station in der Vitusstadt.